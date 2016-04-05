vitaliiangel написав:ЛАД ......... Кстати, есть для вас интересное видео. Готов его обсудить при наличии с вашей стороны такого желания. ...snCZpuYfz7o... хоть один его оппонент сказал что он пошёл на войну из идейных соображений (навязанных пропагандой)? отсюда вывод роль пропаганды сильно преувеличена. Мотивы у каждого из них были крайне примитивные - деньги.
1. Не очень понял, что здесь можно обсуждать? Обычный пропагандистский ролик, снятый, насколько понимаю, для российского зрителя. 2. Вы ожидали, что кто-то из них скажет, что пошёл воевать с фашизмом? 3. Такие обсуждения для меня обычно быстро заканчиваются. Удалением постов и баном.
Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16. При этом известно о как минимум двух полетах, когда самолеты взлетали с аэродромов стран НАТО и входили в воздушное пространство Украины во время ракетных атак. Управляли ими украинские пилоты. В принципе, все как мы и прогнозировали - Украина получает оружие и технику быстрее, чем об этом объявляют. Очевидно, что пока применение F-16 не будет массовым, но само по себе их появление расширит возможности украинской стороны. И сразу напомним, что еще в мае мы писали - самолеты будут намного раньше, чем об этом говорят. Тогда же мы анонсировали, что Украина получит не только F-16, но и ряд других современных моделей. Так и получилось.
а авіаносці заходили у чорне море. а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить
Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области. И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками.
beee написав:а авіаносці заходили у чорне море. а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить
Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области. И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками.
Как ты спалил beee в использовании рашистских источников
beee написав:а авіаносці заходили у чорне море. а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить
Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области. И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками.
Как ты спалил beee в использовании рашистских источников
fler
fler написав:Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16