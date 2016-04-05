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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4969497049714972>
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:13

  beee написав:ученик предал своего наставника. греческая драма. даже жалко валерьевича

револіція пожирає своїх дітей
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:14

  flyman написав:
  beee написав:ученик предал своего наставника. греческая драма. даже жалко валерьевича

револіція пожирає своїх дітей


Чергова серія кварталу. Можливо, для закордонного глядача. Не більше!
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:17

  vitaliiangel написав:pesikot спасибо за видео

обычная русская маршрутка.
https://watch.wave.video/yeYxYmk9tRRGEbrv
ценность человеческой жизни на болотах равна нулю.

звичайна щоденна російська мова, colloquium speech, українська не гірше, якщо прислухатися як балакає сучасна молодь або діти між собою без нагляду дорослих
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:20

  vitaliiangel написав:ЛАД
.........
Кстати, есть для вас интересное видео. Готов его обсудить при наличии с вашей стороны такого желания.
...snCZpuYfz7o...
хоть один его оппонент сказал что он пошёл на войну из идейных соображений (навязанных пропагандой)? отсюда вывод роль пропаганды сильно преувеличена. Мотивы у каждого из них были крайне примитивные - деньги.

1. Не очень понял, что здесь можно обсуждать?
Обычный пропагандистский ролик, снятый, насколько понимаю, для российского зрителя.
2. Вы ожидали, что кто-то из них скажет, что пошёл воевать с фашизмом? :)
3. Такие обсуждения для меня обычно быстро заканчиваются.
Удалением постов и баном. :)
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:24

  reef написав:
  beee написав:ученик предал своего наставника. греческая драма. даже жалко валерьевича

Учень збирається у вересні до Америки, отож він і робить картинку, щоб його там добре приймали. А взагалі це нічого не означає.

Саме так
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:26

  V2 написав:
  flyman написав:
  beee написав:ученик предал своего наставника. греческая драма. даже жалко валерьевича

револіція пожирає своїх дітей


Чергова серія кварталу. Можливо, для закордонного глядача. Не більше!

Це для місцевого глядача
Закордоний і так сам все знає
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:31

  reef написав:
  beee написав:ученик предал своего наставника. греческая драма. даже жалко валерьевича

Учень збирається у вересні до Америки, отож він і робить картинку, щоб його там добре приймали. А взагалі це нічого не означає.

у вашингтонському ЦК пахне імпічментом, а товариш гєнсєк уже в стані багатозіркового Льоні перед відходом
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:39

  beee написав:
  fler написав:Первые F-16 уже летали над Украиной

Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16. При этом известно о как минимум двух полетах, когда самолеты взлетали с аэродромов стран НАТО и входили в воздушное пространство Украины во время ракетных атак. Управляли ими украинские пилоты.
В принципе, все как мы и прогнозировали - Украина получает оружие и технику быстрее, чем об этом объявляют.
Очевидно, что пока применение F-16 не будет массовым, но само по себе их появление расширит возможности украинской стороны. И сразу напомним, что еще в мае мы писали - самолеты будут намного раньше, чем об этом говорят. Тогда же мы анонсировали, что Украина получит не только F-16, но и ряд других современных моделей. Так и получилось.

а авіаносці заходили у чорне море.
а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить

Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области.
И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:51

  ЛАД написав:
  beee написав:а авіаносці заходили у чорне море.
а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить

Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области.
И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками. :)

Как ты спалил beee в использовании рашистских источников
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:52

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  beee написав:а авіаносці заходили у чорне море.
а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить

Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области.
И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками. :)

Как ты спалил beee в использовании рашистских источников

fler
  fler написав:Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16
flyman
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