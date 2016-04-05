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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4969497049714972
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:08

  vitaliiangel написав:
  Denik написав:
  vitaliiangel написав:прикрыть ПВО всю территорию рф не хватит никаких ресурсов
территория это их ахиллесова пята перед беспилотниками

Перед крилатими ракетами також.

у нас никогда не будет 10 тыс крылатых ракет, никто нам их не даст, да и дорого. А картонных дронов в теории можно столько наклеить за пару лет. даже по 20куе/шт для бюджета вполне подъемно. ф16 не будут бомбить русские аэропорты, склады и нефтебазы. Без этого мы будем с ними воевать 30 лет пока последний двойник путена не умрёт.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина может использовать подаренные F-16 только на своей территории.

"Мы жертвуем оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не более того", - заявила Эллеманн-Йенсен в понедельник.

"Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще", - сказал он.

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-may-only-use-donated-f-16s-within-own-territory-danish-foreign-minister-2023-08-21/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:10

  flyman написав:
  pesikot написав:Как ты спалил beee в использовании рашистских источников

fler
  fler написав:Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16

flyman, тут всі знають, що ти вмієш обрізати повідомлення)) Навчися правильно цитувати. А краще - правильно харчуватися. Іж рибку, поки твої мізки зовсім не висохли)))
fler
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:11

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  beee написав:а авіаносці заходили у чорне море.
а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить

Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области.
И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками. :)

Как ты спалил beee в использовании рашистских источников

focus.ua/ukraine/463698-nad_kievom_proletali_amerikanskie_konvertoplany_sv-22_osprey
да фокус и все с доменом юа - рашистские
нечего мне делать читать кацапские помойки
какая-то мания заговора
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:18

  fler написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:Как ты спалил beee в использовании рашистских источников

fler
  fler написав:Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16

flyman, тут всі знають, що ти вмієш обрізати повідомлення)) Навчися правильно цитувати. А краще - правильно харчуватися. Іж рибку, поки твої мізки зовсім не висохли)))

Вообще-то, он правильно процитировал, просто сократил. Но в данной ситуации это не важно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:18

  beee написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области.
И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками. :)

Как ты спалил beee в использовании рашистских источников

focus.ua/ukraine/463698-nad_kievom_proletali_amerikanskie_konvertoplany_sv-22_osprey
да фокус и все с доменом юа - рашистские

ИЧСХ, ответ мне, а не ЛАДу
Совпадение ? Не думаю
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:22

  beee написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:-----------------------
beee
а авіаносці заходили у чорне море.
а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить
-----------------------
Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области.
И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками. :)

Как ты спалил beee в использовании рашистских источников

focus.ua/ukraine/463698-nad_kievom_proletali_amerikanskie_konvertoplany_sv-22_osprey
да фокус и все с доменом юа - рашистские
нечего мне делать читать кацапские помойки
какая-то мания заговора

Указанный мной источник относился не к Вашему сообщению.
pesikot не досмотрел и обрезал лишнее.
ЛАД
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  #<1 ... 4969497049714972
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