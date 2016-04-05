vitaliiangel написав:прикрыть ПВО всю территорию рф не хватит никаких ресурсов территория это их ахиллесова пята перед беспилотниками
Перед крилатими ракетами також.
у нас никогда не будет 10 тыс крылатых ракет, никто нам их не даст, да и дорого. А картонных дронов в теории можно столько наклеить за пару лет. даже по 20куе/шт для бюджета вполне подъемно. ф16 не будут бомбить русские аэропорты, склады и нефтебазы. Без этого мы будем с ними воевать 30 лет пока последний двойник путена не умрёт.
Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина может использовать подаренные F-16 только на своей территории.
"Мы жертвуем оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не более того", - заявила Эллеманн-Йенсен в понедельник.
"Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще", - сказал он.
beee написав:а авіаносці заходили у чорне море. а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить
Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области. И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками.
Как ты спалил beee в использовании рашистских источников
focus.ua/ukraine/463698-nad_kievom_proletali_amerikanskie_konvertoplany_sv-22_osprey да фокус и все с доменом юа - рашистские нечего мне делать читать кацапские помойки какая-то мания заговора
ЛАД написав:Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области. И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками.
Как ты спалил beee в использовании рашистских источников
focus.ua/ukraine/463698-nad_kievom_proletali_amerikanskie_konvertoplany_sv-22_osprey да фокус и все с доменом юа - рашистские
ЛАД написав:----------------------- beee а авіаносці заходили у чорне море. а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить ----------------------- Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области. И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками.
Как ты спалил beee в использовании рашистских источников
focus.ua/ukraine/463698-nad_kievom_proletali_amerikanskie_konvertoplany_sv-22_osprey да фокус и все с доменом юа - рашистские нечего мне делать читать кацапские помойки какая-то мания заговора
Указанный мной источник относился не к Вашему сообщению. pesikot не досмотрел и обрезал лишнее.
fler написав:flyman, тут всі знають, що ти вмієш обрізати повідомлення)) Навчися правильно цитувати. А краще - правильно харчуватися. Іж рибку, поки твої мізки зовсім не висохли)))
Вообще-то, он правильно процитировал, просто сократил. Но в данной ситуации это не важно.
Він скоротив головне: "Кацапи стурбовані))", що вказувало на джерело, а також надавало "харчі для роздумів". Але у флаймана своє, особливе харчування А ви, напевно, як завжди, нічого не зрозуміли.
і де тут "Кацапи стурбовані"?
fler написав:Первые F-16 уже летали над Украиной
Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16. При этом известно о как минимум двух полетах, когда самолеты взлетали с аэродромов стран НАТО и входили в воздушное пространство Украины во время ракетных атак. Управляли ими украинские пилоты. В принципе, все как мы и прогнозировали - Украина получает оружие и технику быстрее, чем об этом объявляют. Очевидно, что пока применение F-16 не будет массовым, но само по себе их появление расширит возможности украинской стороны. И сразу напомним, что еще в мае мы писали - самолеты будут намного раньше, чем об этом говорят. Тогда же мы анонсировали, что Украина получит не только F-16, но и ряд других современных моделей. Так и получилось.