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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4970497149724973>
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:08

  vitaliiangel написав:
  Denik написав:
  vitaliiangel написав:прикрыть ПВО всю территорию рф не хватит никаких ресурсов
территория это их ахиллесова пята перед беспилотниками

Перед крилатими ракетами також.

у нас никогда не будет 10 тыс крылатых ракет, никто нам их не даст, да и дорого. А картонных дронов в теории можно столько наклеить за пару лет. даже по 20куе/шт для бюджета вполне подъемно. ф16 не будут бомбить русские аэропорты, склады и нефтебазы. Без этого мы будем с ними воевать 30 лет пока последний двойник путена не умрёт.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина может использовать подаренные F-16 только на своей территории.

"Мы жертвуем оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не более того", - заявила Эллеманн-Йенсен в понедельник.

"Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще", - сказал он.

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-may-only-use-donated-f-16s-within-own-territory-danish-foreign-minister-2023-08-21/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:10

  flyman написав:
  pesikot написав:Как ты спалил beee в использовании рашистских источников

fler
  fler написав:Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16

flyman, тут всі знають, що ти вмієш обрізати повідомлення)) Навчися правильно цитувати. А краще - правильно харчуватися. Іж рибку, поки твої мізки зовсім не висохли)))
fler
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:11

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  beee написав:а авіаносці заходили у чорне море.
а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить

Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области.
И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками. :)

Как ты спалил beee в использовании рашистских источников

focus.ua/ukraine/463698-nad_kievom_proletali_amerikanskie_konvertoplany_sv-22_osprey
да фокус и все с доменом юа - рашистские
нечего мне делать читать кацапские помойки
какая-то мания заговора
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:18

  fler написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:Как ты спалил beee в использовании рашистских источников

fler
  fler написав:Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16

flyman, тут всі знають, що ти вмієш обрізати повідомлення)) Навчися правильно цитувати. А краще - правильно харчуватися. Іж рибку, поки твої мізки зовсім не висохли)))

Вообще-то, он правильно процитировал, просто сократил. Но в данной ситуации это не важно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:18

  beee написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области.
И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками. :)

Как ты спалил beee в использовании рашистских источников

focus.ua/ukraine/463698-nad_kievom_proletali_amerikanskie_konvertoplany_sv-22_osprey
да фокус и все с доменом юа - рашистские

ИЧСХ, ответ мне, а не ЛАДу
Совпадение ? Не думаю
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:22

  beee написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:-----------------------
beee
а авіаносці заходили у чорне море.
а ще над Києвом пролітали Osprey. правда на параді, але це обовязково щось значить
-----------------------
Источник - https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets. Там ещё много интересных новостей. Например, о том, что Путин готов к миру, отдав при этом Херсонскую и Запорожскую области.
И при этом меня обвиняют в пользовании вражескими источниками. :)

Как ты спалил beee в использовании рашистских источников

focus.ua/ukraine/463698-nad_kievom_proletali_amerikanskie_konvertoplany_sv-22_osprey
да фокус и все с доменом юа - рашистские
нечего мне делать читать кацапские помойки
какая-то мания заговора

Указанный мной источник относился не к Вашему сообщению.
pesikot не досмотрел и обрезал лишнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:30

  ЛАД написав:pesikot не досмотрел и обрезал лишнее.

ЛАД, ты соврал, как обычно
Ну как всегда :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:37

  ЛАД написав:
  fler написав:flyman, тут всі знають, що ти вмієш обрізати повідомлення)) Навчися правильно цитувати. А краще - правильно харчуватися. Іж рибку, поки твої мізки зовсім не висохли)))

Вообще-то, он правильно процитировал, просто сократил. Но в данной ситуации это не важно.

Він скоротив головне: "Кацапи стурбовані))", що вказувало на джерело, а також надавало "харчі для роздумів". Але у флаймана своє, особливе харчування :wink: А ви, напевно, як завжди, нічого не зрозуміли.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:50

Кремлевская табакерка

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:flyman, тут всі знають, що ти вмієш обрізати повідомлення)) Навчися правильно цитувати. А краще - правильно харчуватися. Іж рибку, поки твої мізки зовсім не висохли)))

Вообще-то, он правильно процитировал, просто сократил. Но в данной ситуации это не важно.

Він скоротив головне: "Кацапи стурбовані))", що вказувало на джерело, а також надавало "харчі для роздумів". Але у флаймана своє, особливе харчування :wink: А ви, напевно, як завжди, нічого не зрозуміли.

і де тут "Кацапи стурбовані"?
  fler написав:Первые F-16 уже летали над Украиной

Разведка докладывает, что Украина в конце августа задействовала для своей противоракетной обороны истребители F-16. При этом известно о как минимум двух полетах, когда самолеты взлетали с аэродромов стран НАТО и входили в воздушное пространство Украины во время ракетных атак. Управляли ими украинские пилоты.
В принципе, все как мы и прогнозировали - Украина получает оружие и технику быстрее, чем об этом объявляют.
Очевидно, что пока применение F-16 не будет массовым, но само по себе их появление расширит возможности украинской стороны. И сразу напомним, что еще в мае мы писали - самолеты будут намного раньше, чем об этом говорят. Тогда же мы анонсировали, что Украина получит не только F-16, но и ряд других современных моделей. Так и получилось.


гугл пошук дає джерело:
https://tgstat.ru/channel/@kremlin_secrets
Кремлевская табакерка
2 Sep, 20:11
Первые F-16 уже летали над Украиной
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:20

  flyman написав:і де тут "Кацапи стурбовані"?

Що ж ти "Заголовок" не цитуєш, flyman? Не расстраивай меня. Придется носом ткнуть:
viewtopic.php?p=5617581#p5617581
fler
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