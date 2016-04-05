Schmit написав:У нас "були" (могли бути в достатній кількості) Стугни, Вільхи, Нептуни і Сапсани, які на першому етапі цілком все заміняли. А мати це у перші дні війни і зараз - дві великі різниці, бо "ложка хороша к обеду".
Стугн було щось біля 7000 ракет. Із поставками NLAW + Javelin більш аніж достатньо.
vitaliiangel написав:100 таких аттак в день могут малой кровью переломить ход войны. э.станции, ж/д узлы, склады, казармы, нефтехранилища, аэродромы, газопроводы) и т.д.
В дрона недостатня бч, щоб уражати об'єкт за капітальними стінами.
thenewepic написав:Щодо резервів ЗСУ - я більше хвилююсь, що при їх вичерпанні (а, як говорять деякі експерти, всі наступальні резерви вже введено, більше нема бригад для підсилення) у нас наступальний потенціал вичерпається, а західні партнери вже не дадуть такої ж кількості техніки, боєприпасів і підготовки бійців, як в цьому році. І тоді варіант заморозки по існуючій лінії буде виглядати дуже реальним.
Основна тактика сучасної війни - дроноарта. Якщо точно розбити позиції оборони противника - достатньо зайти з сусідньої позиції, щоб подивитися чи не лишилося поранених, або заїхати на MRAP/Хамві, який легко може нести крупнокаліберний кулемет - теж страшна зброя.