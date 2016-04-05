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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4971497249734974>
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:31

  fler написав:
  flyman написав:і де тут "Кацапи стурбовані"?

Що ж ти "Заголовок" не цитуєш, flyman? Не расстраивай меня. Придется носом ткнуть:
viewtopic.php?p=5617581#p5617581

Гнилий спосіб життя мухи включає в себе і гнилі маніпуляції. Це пакетна пропозиція.

Ти, муха, канал Роисся24 знаєш? Вони виключно з рашистким медіапростором працюють.

https://www.facebook.com/roissya24?mibextid=LQQJ4d


І що?
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:У нас "були" (могли бути в достатній кількості) Стугни, Вільхи, Нептуни і Сапсани, які на першому етапі цілком все заміняли. А мати це у перші дні війни і зараз - дві великі різниці, бо "ложка хороша к обеду".

Стугн було щось біля 7000 ракет. Із поставками NLAW + Javelin більш аніж достатньо.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:37

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 вер, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:100 таких аттак в день могут малой кровью переломить ход войны.
э.станции, ж/д узлы, склады, казармы, нефтехранилища, аэродромы, газопроводы) и т.д.

В дрона недостатня бч, щоб уражати об'єкт за капітальними стінами.
  thenewepic написав:Щодо резервів ЗСУ - я більше хвилююсь, що при їх вичерпанні (а, як говорять деякі експерти, всі наступальні резерви вже введено, більше нема бригад для підсилення) у нас наступальний потенціал вичерпається, а західні партнери вже не дадуть такої ж кількості техніки, боєприпасів і підготовки бійців, як в цьому році. І тоді варіант заморозки по існуючій лінії буде виглядати дуже реальним.

Основна тактика сучасної війни - дроноарта. Якщо точно розбити позиції оборони противника - достатньо зайти з сусідньої позиції, щоб подивитися чи не лишилося поранених, або заїхати на MRAP/Хамві, який легко може нести крупнокаліберний кулемет - теж страшна зброя.
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:54

  fler написав:
  flyman написав:і де тут "Кацапи стурбовані"?

Що ж ти "Заголовок" не цитуєш, flyman? Не расстраивай меня. Придется носом ткнуть:
viewtopic.php?p=5617581#p5617581

1. звертайтеся до розробників форуму, чому не цитується заголовок від fler
2. інформація процитована fler з російського джерела.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:59

  flyman написав:
  fler написав:
  flyman написав:і де тут "Кацапи стурбовані"?

Що ж ти "Заголовок" не цитуєш, flyman? Не расстраивай меня. Придется носом ткнуть:
viewtopic.php?p=5617581#p5617581

1. звертайтеся до розробників форуму, чому не цитується заголовок від fler
2. інформація процитована fler з російського джерела.

Подобається мене бісити чи свою дурість показувати?
Хотаб правильно зазначив про гнилі маніпуляції.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Новые правки в список болезней, с которыми подлежат мобилизации, весьма впечатлили.
Честно говоря не верю, что здорового мобресурса в стране больше не осталось.
Создается впечатление, что готовимся к многолетней затяжной войне, заранее расширяя поле мобилизационного резерва.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Создается впечатление, что готовимся к многолетней затяжной войне, заранее расширяя поле мобилизационного резерва.

Я досі притримуюсь оптимістичного прогнозу, що ми переможемо ще в 2024 р.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:01

  V2 написав:
  flyman написав:
  beee написав:ученик предал своего наставника. греческая драма. даже жалко валерьевича

револіція пожирає своїх дітей


Чергова серія кварталу. Можливо, для закордонного глядача. Не більше!

коли людина потрапляє в СІЗО - це теж ознака. тим паче така людина.

й ще десь промайнула ідея - а він же громадянин Кіпру та Ізраілю. а українського наче позбавили. тобто його можуть спокійно екстрадувати. а агенти ФБР його радісно зустрінуть що у Ізраілі, що на Кіпрі
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:07

  antey1969 написав:Новые правки в список болезней, с которыми подлежат мобилизации, весьма впечатлили.
Честно говоря не верю, что здорового мобресурса в стране больше не осталось.
Создается впечатление, что готовимся к многолетней затяжной войне, заранее расширяя поле мобилизационного резерва.

Зареєстрували законопроект про заборону отримати відстрочку тим, хто здобувають другу освіту після 30 років. У 2019-2021 рр студентів 25+ було близько 40 тисяч щорічно. У 2022 році таких стало 106 тисяч, у 2023 - майже 100 тисяч.
  Дюрі-бачі написав:Я досі притримуюсь оптимістичного прогнозу, що ми переможемо ще в 2024 р.

Теж так вважаю. При цьому очікую, що скоро настане час, коли кацапи будуть змушені тікати взад на болота і нашим хлопцям не доведеться важко визволяти кожний кілометр нашої землі.
fler
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  #<1 ... 4971497249734974>
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