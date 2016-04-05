Shaman написав: й ще десь промайнула ідея - а він же громадянин Кіпру та Ізраілю. а українського наче позбавили. тобто його можуть спокійно екстрадувати. а агенти ФБР його радісно зустрінуть що у Ізраілі, що на Кіпрі
Shaman написав:й ще десь промайнула ідея - а він же громадянин Кіпру та Ізраілю. а українського наче позбавили. тобто його можуть спокійно екстрадувати. а агенти ФБР його радісно зустрінуть що у Ізраілі, що на Кіпрі
Україна зможе перемогти Росію, але не зараз, а до 2025 року – ексгенерал британської армії
ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди
Підключення російської дочірньої компанії Россельхозбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT. Зняття санкцій з російських компаній, що займаються виробництвом добрив в Європі.
При цьому Росія висунула свої вимоги: Підключення Россельхозбанку до міжнародної системи фінансових платежів SWIFT; Скасування ембарго на поставки запчастин до сільськогосподарської техніки в Російську Федерацію; Скасування обмежень на страхування суден та заборону на доступ до портів.
Коломойського позбавлено громадянства України, — ЗМІ
Він проходить у кримінальній справі, як громадянин Ізраїлю та Кіпру.