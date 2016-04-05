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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4969497049714972>
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:07

Є цікли по якіх проходять війни такі як наша.Тиждень-два,дев'ять місяців,два з половиною рокі, і вісім-дев'ять років.Все +- звісно,я думаю на них треба орієнтуватися.
kvewsik
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:22

  Shaman написав:
й ще десь промайнула ідея - а він же громадянин Кіпру та Ізраілю. а українського наче позбавили. тобто його можуть спокійно екстрадувати. а агенти ФБР його радісно зустрінуть що у Ізраілі, що на Кіпрі

Якщо заплатять.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 21:49

  Дюрі-бачі написав:
  antey1969 написав:Создается впечатление, что готовимся к многолетней затяжной войне, заранее расширяя поле мобилизационного резерва.

Я досі притримуюсь оптимістичного прогнозу, що ми переможемо ще в 2024 р.

Заморозка к травневим виборам. Якщо встигнемо звільнити Херсонську та Запорізьку області, а у 2025 послабити обмеження воєнного часу, то можна назвати "перемогою"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Умєров. Господи, ну не знаешь, не умеешь. Ну найми же ж ты эйч ара

Вся дрим тим уже вот так вот по кругу три раза. Ну как так можно, объясните мне пожалуйста? Это просто крик души.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 22:08

beee

Байден всё расставит по местам
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 22:16

  fox767676 написав:beee

Байден всё расставит по местам

ну немножко легче стало
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й ще десь промайнула ідея - а він же громадянин Кіпру та Ізраілю. а українського наче позбавили. тобто його можуть спокійно екстрадувати. а агенти ФБР його радісно зустрінуть що у Ізраілі, що на Кіпрі


Зеленський дозволив заарештувати Коломойського СБУ, щоб випередити НАБУ та ФБР США Джерело: https://censor.net/ua/r3441191
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 22:38

Україна зможе перемогти Росію, але не зараз, а до 2025 року – ексгенерал британської армії


ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди

Підключення російської дочірньої компанії Россельхозбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT.
Зняття санкцій з російських компаній, що займаються виробництвом добрив в Європі.

При цьому Росія висунула свої вимоги:
Підключення Россельхозбанку до міжнародної системи фінансових платежів SWIFT;
Скасування ембарго на поставки запчастин до сільськогосподарської техніки в Російську Федерацію;
Скасування обмежень на страхування суден та заборону на доступ до портів.


Коломойського позбавлено громадянства України, — ЗМІ

Він проходить у кримінальній справі, як громадянин Ізраїлю та Кіпру.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 08:48

  Hotab написав:Schmit , намагаються скувати резерви наші. Нічого там нема особливого.

По картонним.., Я так розумію основна проблема доставити в кацапію ці дрони і операторів.
Бо долати тисячі км вони навряд чи можуть. Не через ППО (ті якраз нічого не побачать, а як і побачать, то швидко розбачать … бо чутливого ппо малого радіусу у них мало і поле не те що не суцільне , а просто острівками) , а якраз через запас палива (енергії), невисоку швидкість і критичну залежність від погодних умов (вітер , турбулентність, болтанка). Воно легке , десь потрапить по дорозі в шторм, його перекине і все.

Так треба запускати як по Пскову з території прибалтики. По пітєру . А по калінінграду з польщі можно.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:43

  antey1969 написав:Новые правки в список болезней, с которыми подлежат мобилизации, весьма впечатлили.
Честно говоря не верю, что здорового мобресурса в стране больше не осталось.
Создается впечатление, что готовимся к многолетней затяжной войне, заранее расширяя поле мобилизационного резерва.


Коли стоїш в черзі на заправці чи супермаркеті, навколо тебе купа качків 25-35 років, на інвалідів вони не схожі.
На мою думку якось все робиться по дебільному, як під замовлення для зрадо-заголовків типу "війна до останнього, вже забирають туберкульозників"

і ще таке

25 серпня набули чинності й інші зміни внесені наказом № 456, які передбачають спрощення вимог для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період.


тобто у морську піхоту можуть записати і 50-річного з грижами що навіть бронежилет неможе носити, чи якогось товстяка з задишкою який пробіжить макс. 10 метрів

Подібні речі шкодять тим, що є велика категорія людей які в сумнівах йти в ЗСУ/ нейти (бо бояться, чи здоровя не те, чи ще шось). І от це все лишній привід на користь "нейти"
Letusrock
 
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