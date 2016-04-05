Shaman написав: й ще десь промайнула ідея - а він же громадянин Кіпру та Ізраілю. а українського наче позбавили. тобто його можуть спокійно екстрадувати. а агенти ФБР його радісно зустрінуть що у Ізраілі, що на Кіпрі
Shaman написав:й ще десь промайнула ідея - а він же громадянин Кіпру та Ізраілю. а українського наче позбавили. тобто його можуть спокійно екстрадувати. а агенти ФБР його радісно зустрінуть що у Ізраілі, що на Кіпрі
Україна зможе перемогти Росію, але не зараз, а до 2025 року – ексгенерал британської армії
ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди
Підключення російської дочірньої компанії Россельхозбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT. Зняття санкцій з російських компаній, що займаються виробництвом добрив в Європі.
При цьому Росія висунула свої вимоги: Підключення Россельхозбанку до міжнародної системи фінансових платежів SWIFT; Скасування ембарго на поставки запчастин до сільськогосподарської техніки в Російську Федерацію; Скасування обмежень на страхування суден та заборону на доступ до портів.
Коломойського позбавлено громадянства України, — ЗМІ
Він проходить у кримінальній справі, як громадянин Ізраїлю та Кіпру.
Hotab написав:Schmit , намагаються скувати резерви наші. Нічого там нема особливого.
По картонним.., Я так розумію основна проблема доставити в кацапію ці дрони і операторів. Бо долати тисячі км вони навряд чи можуть. Не через ППО (ті якраз нічого не побачать, а як і побачать, то швидко розбачать … бо чутливого ппо малого радіусу у них мало і поле не те що не суцільне , а просто острівками) , а якраз через запас палива (енергії), невисоку швидкість і критичну залежність від погодних умов (вітер , турбулентність, болтанка). Воно легке , десь потрапить по дорозі в шторм, його перекине і все.
Так треба запускати як по Пскову з території прибалтики. По пітєру . А по калінінграду з польщі можно.
antey1969 написав:Новые правки в список болезней, с которыми подлежат мобилизации, весьма впечатлили. Честно говоря не верю, что здорового мобресурса в стране больше не осталось. Создается впечатление, что готовимся к многолетней затяжной войне, заранее расширяя поле мобилизационного резерва.
Коли стоїш в черзі на заправці чи супермаркеті, навколо тебе купа качків 25-35 років, на інвалідів вони не схожі. На мою думку якось все робиться по дебільному, як під замовлення для зрадо-заголовків типу "війна до останнього, вже забирають туберкульозників"
і ще таке
25 серпня набули чинності й інші зміни внесені наказом № 456, які передбачають спрощення вимог для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період.
тобто у морську піхоту можуть записати і 50-річного з грижами що навіть бронежилет неможе носити, чи якогось товстяка з задишкою який пробіжить макс. 10 метрів
Подібні речі шкодять тим, що є велика категорія людей які в сумнівах йти в ЗСУ/ нейти (бо бояться, чи здоровя не те, чи ще шось). І от це все лишній привід на користь "нейти"