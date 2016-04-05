Letusrock написав: antey1969 написав:
Новые правки в список болезней, с которыми подлежат мобилизации, весьма впечатлили.
Честно говоря не верю, что здорового мобресурса в стране больше не осталось.
Создается впечатление, что готовимся к многолетней затяжной войне, заранее расширяя поле мобилизационного резерва.
Коли стоїш в черзі на заправці чи супермаркеті, навколо тебе купа качків 25-35 років, на інвалідів вони не схожі.
На мою думку якось все робиться по дебільному, як під замовлення для зрадо-заголовків типу "війна до останнього, вже забирають туберкульозників"
Заголовки і висновки ви теж пишете із призми тотальної зрадофілії, навіть якщо прийняли закон про тих хто відслужив 18 міс. і має право на дембель, то ви б закричали: не можна, бо за мною прийдуть, шо ви там палите?((
Стосовно уточнень від влади про непридатність, а вам не прийшло в голову, що тім всім абсолютно здоровим чувачкам написали для непридатності по мобілізації саме ці не дуже важкі випадки?
А зараз, після уточнень, вже не підлягають мобілізації тільки особи в дуже важких випадках, коли ціна питання буде не до 10 000 у.о. для порєшать питання, а набагато більше, і піди знайти лікаря який зголоситься на таку підставу, краще вже не вписуватись в такий блудний мутняк, бо реальне ув'язнення можна отримати, да і замовників явно поменшає...
Все просто, як апельсин(с).