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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 вер, 2023 09:55
thenewepic написав:
тобто в наступному році очікується ще один великий контрнаступ з нашої сторони? А чим ЗСУ будуть воювати? Технікою, що залишиться після цьогорічного наступу, чи західні партнери нададуть додаткове озброєння? Якщо перший варіант, то чи вистачить цього?
не чим, а ким?
Дивлячись по останнім змінам здається влада розраховує провести наступний контрнаступ туберкульозниками, бо вони на їх думку більше хочуть воювати ніж ці всі здоровані що тусуються по спортзалам та пабам
Знову ж таки вважаю що довга війна нам під силу тільки ракетно-дронна (з активною фінансово-технологічною участю союзників) а ніяк не м'ясна
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Letusrock
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Додано: Пон 04 вер, 2023 09:58
Letusrock написав: antey1969 написав:
Новые правки в список болезней, с которыми подлежат мобилизации, весьма впечатлили.
Честно говоря не верю, что здорового мобресурса в стране больше не осталось.
Создается впечатление, что готовимся к многолетней затяжной войне, заранее расширяя поле мобилизационного резерва.
Коли стоїш в черзі на заправці чи супермаркеті, навколо тебе купа качків 25-35 років, на інвалідів вони не схожі.
На мою думку якось все робиться по дебільному, як під замовлення для зрадо-заголовків типу "війна до останнього, вже забирають туберкульозників"
Заголовки і висновки ви теж пишете із призми тотальної зрадофілії, навіть якщо прийняли закон про тих хто відслужив 18 міс. і має право на дембель, то ви б закричали: не можна, бо за мною прийдуть, шо ви там палите?((
Стосовно уточнень від влади про непридатність, а вам не прийшло в голову, що тім всім абсолютно здоровим чувачкам написали для непридатності по мобілізації саме ці не дуже важкі випадки?
А зараз, після уточнень, вже не підлягають мобілізації тільки особи в дуже важких випадках, коли ціна питання буде не до 10 000 у.о. для порєшать питання, а набагато більше, і піди знайти лікаря який зголоситься на таку підставу, краще вже не вписуватись в такий блудний мутняк, бо реальне ув'язнення можна отримати, да і замовників явно поменшає...
Все просто, як апельсин(с).
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somilitark
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Додано: Пон 04 вер, 2023 10:04
somilitark написав:
тім всім абсолютно здоровим чувачкам написали для непридатності по мобілізації саме ці не дуже важкі випадки?
поживем побачим чи буде ефект як ви кажете.
хлопці що платити за білий білет або закордоном, або можут виїхати зараз, поки перевірки в процесі
А от реальні туберкульозники тепер нікуди не втечуть
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Додано: Пон 04 вер, 2023 10:35
somilitark написав:
П.с. а ви вже виїхали?
Чи надійно все порішали?
Якраз тих хто порішав легко визначити по їх писанині а-ля "кордони 91", "що так слабо атакуємо", "Успіх чи бачиш вже Ялту в бінокль", "для чого нам ракети якщо мяса повно" і т.д.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 10:48
Letusrock написав: somilitark написав:
П.с. а ви вже виїхали?
Чи надійно все порішали?
Якраз тих хто порішав легко визначити по їх писанині а-ля "кордони 91", "що так слабо атакуємо", "Успіх чи бачиш вже Ялту в бінокль", "для чого нам ракети якщо мяса повно" і т.д.
Я задав конкретне питання!
А у відповідь почув якусь примітивну пропаганду і мантри(((
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Додано: Пон 04 вер, 2023 10:51
somilitark написав:
Я задав конкретне питання!
невиїхав і не порішав.
А ви?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 10:53
Letusrock написав: somilitark написав:
Я задав конкретне питання!
невиїхав і не порішав.
А ви?
Так само.
Готуюсь йти, хоч вік і здоров'я накладають багато обмежень.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:10
Letusrock написав: somilitark написав:
П.с. а ви вже виїхали?
Чи надійно все порішали?
Якраз тих хто порішав легко визначити по їх писанині а-ля "кордони 91", "що так слабо атакуємо", "Успіх чи бачиш вже Ялту в бінокль", "для чого нам ракети якщо мяса повно" і т.д.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:12
somilitark написав: Letusrock написав: somilitark написав:
Я задав конкретне питання!
невиїхав і не порішав.
А ви?
Так само.
Готуюсь йти, хоч вік і здоров'я накладають багато обмежень
.
Ну тобто "само порішалось"
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:14
antey1969 написав:
Честно говоря не верю, что здорового мобресурса в стране больше не осталось.
более 700 тыс. забронированных.
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