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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:27
fox767676 написав:
Ну тобто "само порішалось"
та наврят, тепер добровільно ВЛК нікого не списує. Стоїш сам на двох ногам - значить придатний
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:28
Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни, – Rzeczpospolita.
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Xenon
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:31
Xenon написав:
Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни, – Rzeczpospolita.
То мабуть "пловці","заблукавші грибники", у яких нема штампу про вїзд.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:31
mephala написав:
более 700 тыс. забронированных.
а ще плюс держслужбовці, депутати (в т.ч. міські/сільські), поліція, студенти, ПТУ-шники
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:37
Xenon написав:
Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни, – Rzeczpospolita.
крутий заголовок але по факту трохи інакше
Z informacji, które „Rzeczpospolita” otrzymała ze Straży Granicznej, wynika, że Polska na mocy porozumienia z Ukrainą już wydala obywateli tego kraju, którzy trudnią się przemytem nielegalnych imigrantów do Europy.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:43
fox767676 написав:
Ну тобто "само порішалось"
Що за дурість і додумування?
Що порішалось?
У мене план дій на випадок мобілізації, що робити з справами, це вже мої проблеми яка у мене фізична форма, відносно закона то я підлягаю мобілізації і піду 100%.
Це ви обсікались від одного слова служити, я не боюсь, я мужик, а не кусок чогось водоплаваючого і яке не тоне.
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somilitark
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:51
somilitark
засуньте свої додумування про "обсікались" у свій геморой, який ви для чогось витягнули на форум а потім "це моя справа"
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fox767676
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Додано: Пон 04 вер, 2023 11:54
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vitaliiangel
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Додано: Пон 04 вер, 2023 12:11
пристрелили як в Дніпрі за опір?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 04 вер, 2023 12:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 12:12
vitaliiangel написав:
https://watch.wave.video/CPhrtdenuDNwYczm
То не Андрій, дєло якого знайшли нарешті?
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Hotab
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