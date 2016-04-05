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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4971497249734974>
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Ну тобто "само порішалось"


та наврят, тепер добровільно ВЛК нікого не списує. Стоїш сам на двох ногам - значить придатний
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:28

Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни, – Rzeczpospolita.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:31

  Xenon написав:
Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни, – Rzeczpospolita.




То мабуть "пловці","заблукавші грибники", у яких нема штампу про вїзд.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:более 700 тыс. забронированных.


а ще плюс держслужбовці, депутати (в т.ч. міські/сільські), поліція, студенти, ПТУ-шники
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:37

  Xenon написав:
Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни, – Rzeczpospolita.




крутий заголовок але по факту трохи інакше
Z informacji, które „Rzeczpospolita” otrzymała ze Straży Granicznej, wynika, że Polska na mocy porozumienia z Ukrainą już wydala obywateli tego kraju, którzy trudnią się przemytem nielegalnych imigrantów do Europy.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:43

  fox767676 написав:
Ну тобто "само порішалось"

Що за дурість і додумування?
Що порішалось?
У мене план дій на випадок мобілізації, що робити з справами, це вже мої проблеми яка у мене фізична форма, відносно закона то я підлягаю мобілізації і піду 100%.
Це ви обсікались від одного слова служити, я не боюсь, я мужик, а не кусок чогось водоплаваючого і яке не тоне.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:51

somilitark

засуньте свої додумування про "обсікались" у свій геморой, який ви для чогось витягнули на форум а потім "це моя справа"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:54

https://watch.wave.video/CPhrtdenuDNwYczm
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:11

  vitaliiangel написав:https://watch.wave.video/CPhrtdenuDNwYczm

пристрелили як в Дніпрі за опір?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 04 вер, 2023 12:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:12

  vitaliiangel написав:https://watch.wave.video/CPhrtdenuDNwYczm

То не Андрій, дєло якого знайшли нарешті? :lol:
Hotab
 
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