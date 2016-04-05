RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4971497249734974>
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Ну тобто "само порішалось"


та наврят, тепер добровільно ВЛК нікого не списує. Стоїш сам на двох ногам - значить придатний
Letusrock
 
Заблокований
Повідомлень: 833
З нами з: 03.05.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:28

Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни, – Rzeczpospolita.


Xenon
 
Повідомлень: 4082
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:31

  Xenon написав:
Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни, – Rzeczpospolita.




То мабуть "пловці","заблукавші грибники", у яких нема штампу про вїзд.
fox767676
 
Повідомлень: 723
З нами з: 13.06.20
Подякував: 255 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:более 700 тыс. забронированных.


а ще плюс держслужбовці, депутати (в т.ч. міські/сільські), поліція, студенти, ПТУ-шники
Letusrock
 
Заблокований
Повідомлень: 833
З нами з: 03.05.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:37

  Xenon написав:
Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни, – Rzeczpospolita.




крутий заголовок але по факту трохи інакше
Z informacji, które „Rzeczpospolita” otrzymała ze Straży Granicznej, wynika, że Polska na mocy porozumienia z Ukrainą już wydala obywateli tego kraju, którzy trudnią się przemytem nielegalnych imigrantów do Europy.
Letusrock
 
Заблокований
Повідомлень: 833
З нами з: 03.05.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:43

  fox767676 написав:
Ну тобто "само порішалось"

Що за дурість і додумування?
Що порішалось?
У мене план дій на випадок мобілізації, що робити з справами, це вже мої проблеми яка у мене фізична форма, відносно закона то я підлягаю мобілізації і піду 100%.
Це ви обсікались від одного слова служити, я не боюсь, я мужик, а не кусок чогось водоплаваючого і яке не тоне.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12742
З нами з: 30.12.09
Подякував: 641 раз.
Подякували: 3688 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:31

Зображення

Зараз по тг-каналах пішов рознос статті польського видання з коментарем "РЯЯЯ, ВСІХ ЗЙОБИКІВ З ПОЛЬЩІ ЕКСТРАДУЮТЬ".

То тема звичайно прикольна, але ситуація зовсім інша.

Більшість статті займають коментарі українських політиків, які розповідають, як хотіли б повернути нелегальних зйобків назад.

Щодо польської сторони, то є тільки два моменти, які ми показали на скріні

1. Будь-яке рішення про екстрадицію буде прийняти тільки після розгляду суду.

2. На даний момент Польща повернула Україні громадян, які займалися переправленням нелегалів.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 вер, 2023 12:54, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19005
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2187 раз.
Подякували: 3137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:42

  vitaliiangel написав:Зображення

якої "лапувкі", кому? що може?
Бігора уже везуть в польському автозаку до КПП?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32230
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1530 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:48

  somilitark написав:
  fox767676 написав:
Ну тобто "само порішалось"

Що за дурість і додумування?
Що порішалось?
У мене план дій на випадок мобілізації, що робити з справами, це вже мої проблеми яка у мене фізична форма, відносно закона то я підлягаю мобілізації і піду 100%.
Це ви обсікались від одного слова служити, я не боюсь, я мужик, а не кусок чогось водоплаваючого і яке не тоне.

Так вам же 88 лет
Михалкова-бесогона что ли на бой вызывать будете, и Проханова?
Кобдзон уже не придёт
барабашов
 
Повідомлень: 3446
З нами з: 16.06.15
Подякував: 257 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kvewsik написав:Є цікли по якіх проходять війни такі як наша.Тиждень-два,дев'ять місяців,два з половиною рокі, і вісім-дев'ять років.Все +- звісно,я думаю на них треба орієнтуватися.

8-9 років від 24.02.2022 то на території росії вже буде.
Denik
 
Повідомлень: 2297
З нами з: 23.02.09
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4971497249734974>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Xenon, Дюрі-бачі і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119349
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 496463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6075
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3188)
04.09.2023 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.