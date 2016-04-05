Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни, – Rzeczpospolita.
крутий заголовок але по факту трохи інакше Z informacji, które „Rzeczpospolita” otrzymała ze Straży Granicznej, wynika, że Polska na mocy porozumienia z Ukrainą już wydala obywateli tego kraju, którzy trudnią się przemytem nielegalnych imigrantów do Europy.
Що за дурість і додумування? Що порішалось? У мене план дій на випадок мобілізації, що робити з справами, це вже мої проблеми яка у мене фізична форма, відносно закона то я підлягаю мобілізації і піду 100%. Це ви обсікались від одного слова служити, я не боюсь, я мужик, а не кусок чогось водоплаваючого і яке не тоне.
Що за дурість і додумування? Що порішалось? У мене план дій на випадок мобілізації, що робити з справами, це вже мої проблеми яка у мене фізична форма, відносно закона то я підлягаю мобілізації і піду 100%. Це ви обсікались від одного слова служити, я не боюсь, я мужик, а не кусок чогось водоплаваючого і яке не тоне.
Так вам же 88 лет Михалкова-бесогона что ли на бой вызывать будете, и Проханова? Кобдзон уже не придёт