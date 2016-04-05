Ви вчора де були?
Не читаєте новини?
Вчора влада прийняла поправки до поняття звільнення від мобілізації, зараз йдуть усі, тролі вже з ранку горлянку зірвали з цього приводу, а ви не в курсі)))
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Додано: Пон 04 вер, 2023 12:55
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:10
новий концепт: служити будуть всі, до останнього укро-діда
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не вірю (с). Всі дії нашої влади спрямовані на масштабну мобілізацію через кілька місяців. Дуже схоже на підготовку масштабного наступу весною, з максимальною ескалацію на травневі вибори. І вже по результатах наступу переговори і підписання капітуляції москалями десь на початку листопада, як подарунок Байдену під вибори в США.
Щодо можливої "зради" очікую, що можуть обміняти Крим на Донбас в форматі: москалі виводять війська і відміняють правки в конституцію і визнання ОРДЛО, а ми знімаємо осаду з Криму і він надалі залишається нашим тільки на папері.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 04 вер, 2023 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:45
Росії пророкували обвал видобутку нафти на 30%, а ВВП – на 15%. Але цього не сталося. Що не так?
Російська федерація продовжує заробляти не менше, ніж до початку великої війни. Чому санкції країн Заходу несуттєво впливають на Кремль?
"Російські установи вже протягом дії санкційного режиму накопичили нових іноземних активів на 150 мільярдів доларів.
Поки Росія підтримує профіцит торгівлі, їй буде байдуже на заморожування власних активів на Заході. Поки агресор зароблятиме на міжнародній торгівлі, цей крок залишатиметься радше символічним.
У Росії скоро закінчаться солдати і техніка – дуже хибна думка. Скільки насправді РФ може підтримувати війну в Україні.
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вообще не верю ни в какие переговоры, их не будет, по крайней мере при жизни путина. Будет относительная заморозка линии фронта, которая будет существовать на тот момент, максимум на следующее лето. Возможно на длительный период, с периодическими обострениями.
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:58
Зараз не перша світова, що кілька мільйонів підуть в атаку один на одного без техніки.
1.щоб мобілізувати кілька мільйонів, їх потрібно десь всіх розмістити (чудові групові цілі для ракет і шахедів)
2.їх потрібно годувати і лікувати (потрібно всіх лікарів мобвлізувати на фронт навіть педіатрів), а в тилу тим хто лишиться видавати продуктові картки , тому що вся інфраструктура буде працювати тільки на іронт.
Грошообіг потрібно зупинити і банківську систему також.
3. За останні місяці зі зброї нам передавали в основному тільки наюої, снаряди і декілька десятків одиниць техніки для поповнення втрат.
Наприклад М777 взагалі не памьятаю коли останній раз їх передавали.
4. Очікування 60 літаків в наступному році це чудово але глобально вони га фронті зроблять стількиж як 100леопардів.
Для того щоб мобілізувати хочаб пару мільйонів, потрібно тисячі танків, бетерів, гаубиць і сотні мільйонів набоїв до стрілецької зброї.
А цього всього нема і не очікується
Додано: Пон 04 вер, 2023 14:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можу помилятись, але в Залужного "остання надія" на те, що в москалів не буде мобілізації до травневих виборів і ми зможемо їх "задавити мясом", як минулого року при Харківській операції. І звісно річ не йде про мільйони. Але замість теперішніх 300-400к на фронті цілком може бути 700-800к
Незрозуміло чому заморозка літом-весною? До осінніх дощів цілком може тривати війна. Та й фінансування до жовтня буде.
Додано: Пон 04 вер, 2023 14:06
При Харківській операції нас було менше як не дивно
Але зіграло на нашу користь несподіванка і напад невеликими групами.
+Там не було ніякого мінування і ми просто поїхали на їх відступаючих плечах.
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