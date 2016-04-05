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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4973497449754976>
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:14

  prodigy написав:
День війни з Росією коштує Україні $100 мільйонів. Найбільшим споживачем цих коштів є українська армія.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу". За його словами, в умовах воєнного стану країна потребує фінансового утримання в цілому.

якщо збільшити в 2 рази військо, то стане "День війни з Росією коштує Україні $200 мільйонів" або $70 ярдів в рік

  Дюрі-бачі написав:Скільки нам дають - стільки й витрачаємо. Ми повністю на зовнішньому фінансуванні.

даватимуть в два рази більше, а куди дінуться з підводної лодки
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:даватимуть в два рази більше, а куди дінуться з підводної лодки

Скоріш солдатам поріжуть виплати, особливо тим, хто не на передовій. Буде Успіх плакати, коли в січні заберуть його 50/30к премії
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:41

І справді, навіщо людей замінювати на фронті?

  Letusrock написав:"Успіх чи бачиш вже Ялту в бінокль"
Так, бачу! :mrgreen: Буданов же слів на вітер не кидає! :wink: :mrgreen:
І в бінокль бачу кордони 91го)))

Ехххххххх... було б весело, якби не було так сумно©
Тут без бінокля бачиш, як в одного вже білка поскакала(забрали в дурку), ще одного туди ж забрали лікувати від алкоголізму, а в декількох інших продовжуються періодичні приступи епілепсії...
Але звичайно, це все мені наснилось... а якщо щось - то це просто випадковий збіг...

Тож, навіщо замінювати людей на фронті? Нехай воюють до останнього...
Чи до посиніння - в прямому і переносному значенні.

Все буде Україна!
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:
  Дюрі-бачі написав:[
Не вірю (с). Всі дії нашої влади спрямовані на масштабну мобілізацію через кілька місяців. Дуже схоже на підготовку масштабного наступу весною, з максимальною ескалацію на травневі вибори. І вже по результатах наступу переговори і підписання капітуляції москалями десь на початку листопада, як подарунок Байдену під вибори в США.
Щодо можливої "зради" очікую, що можуть обміняти Крим на Донбас в форматі: москалі виводять війська і відміняють правки в конституцію і визнання ОРДЛО, а ми знімаємо осаду з Криму і він надалі залишається нашим тільки на папері.

Зараз не перша світова, що кілька мільйонів підуть в атаку один на одного без техніки.

1.щоб мобілізувати кілька мільйонів, їх потрібно десь всіх розмістити (чудові групові цілі для ракет і шахедів)
2.їх потрібно годувати і лікувати (потрібно всіх лікарів мобвлізувати на фронт навіть педіатрів), а в тилу тим хто лишиться видавати продуктові картки :cry: , тому що вся інфраструктура буде працювати тільки на іронт.
Грошообіг потрібно зупинити і банківську систему також.
3. За останні місяці зі зброї нам передавали в основному тільки наюої, снаряди і декілька десятків одиниць техніки для поповнення втрат.
Наприклад М777 взагалі не памьятаю коли останній раз їх передавали.
4. Очікування 60 літаків в наступному році це чудово але глобально вони га фронті зроблять стількиж як 100леопардів.


Для того щоб мобілізувати хочаб пару мільйонів, потрібно тисячі танків, бетерів, гаубиць і сотні мільйонів набоїв до стрілецької зброї.
А цього всього нема і не очікується
Мій родич з передка каже, що без всього цього вони обходяться. Їх запускають як шкіряну торпеду. Йому повезло, він боєць від народження, вівчара спцназівець, але вже й він в шпиталі
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:51

Мотивація "прогресує"...

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:даватимуть в два рази більше, а куди дінуться з підводної лодки

Скоріш солдатам поріжуть виплати, особливо тим, хто не на передовій. Буде Успіх плакати, коли в січні заберуть його 50/30к премії

Ану циц! :mrgreen:
Ми тут кулаки тримаємо, бо нам "нашептали", що наше отг нарешті внесли в зону БД.
Тож, подивимось скоро, чи це правда))

А тим часом, нормальні люди(в прямому сенсі цього слова) і далі продовжують йти від нас/звільнятись... :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:52

  Успіх написав:І в бінокль бачу кордони 91го)))
ПЕРДИМОНОКЛЬ какой-то
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:53

  Успіх написав:
  Letusrock написав:"Успіх чи бачиш вже Ялту в бінокль"
Так, бачу! :mrgreen: Буданов же слів на вітер не кидає! :wink: :mrgreen:
І в бінокль бачу кордони 91го)))

Ехххххххх... було б весело, якби не було так сумно©
Тут без бінокля бачиш, як в одного вже білка поскакала(забрали в дурку), ще одного туди ж забрали лікувати від алкоголізму, а в декількох інших продовжуються періодичні приступи епілепсії...
Але звичайно, це все мені наснилось... а якщо щось - то це просто випадковий збіг...

Тож, навіщо замінювати людей на фронті? Нехай воюють до останнього...
Чи до посиніння - в прямому і переносному значенні.

Все буде Україна!

а тепер представ, що то були ще "мотивовані" та "умовно придатні",
а не заміну будуть вже "немотивовані" і "умовно непридатні"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:01

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни, – Rzeczpospolita.




крутий заголовок але по факту трохи інакше
Z informacji, które „Rzeczpospolita” otrzymała ze Straży Granicznej, wynika, że Polska na mocy porozumienia z Ukrainą już wydala obywateli tego kraju, którzy trudnią się przemytem nielegalnych imigrantów do Europy.


То есть выдали организатора криминальной схемы, после решения суда, все по закону.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:Для того щоб мобілізувати хочаб пару мільйонів, потрібно тисячі танків, бетерів, гаубиць і сотні мільйонів набоїв до стрілецької зброї.


Схоже логіка протилежна - щоб отримати ДЕСЯТКИ танків-гаубиць, мобілізуються сотні тисяч солдат. Нам не можна легко вигравати, десь так вирішили
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 04 вер, 2023 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:06

Экспорт российской нефти по Черному морю, на который приходится около четверти продаваемых за рубеж баррелей, оказался практически парализован.

За неделю с 14 по 20 августа из крупнейшего черноморского порта РФ вышел лишь один танкер, а объемы экспорта рухнули до 100 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

Неделей ранее порт отправил 3 танкера, а в первые семь дней августа - пять судов. При этом в июне из Новороссийска вывозили до 600-800 тысяч баррелей в сутки.

Объемы нефтяного экспорта по Черному морю стали самыми низкими с начала войны, а их падение началось после того, как в ночь на 4 августа ВСУ атаковали базу ВМФ в Новороссийске, а спустя день едва не потопили танкер “Сиг” в районе Керчи.

У нефтяников возникли проблемы со страховыми компаниями, которые начали требовать дополнительной платы за “военные риски”, рассказали Reuters четыре работающих в регионе трейдера.

По их оценке, страховая премия была увеличена на 20% и теперь составляет почти $1 млн за танкер.

Черноморский провал уронил общий экспорт нефти из РФ до 2,37 млн баррелей в сутки, минимума с декабря. По сравнению апрельским пиком - 4,2 млн баррелей - объемы рухнули на 44%.

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