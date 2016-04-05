Дюрі-бачі написав:[ Не вірю (с). Всі дії нашої влади спрямовані на масштабну мобілізацію через кілька місяців. Дуже схоже на підготовку масштабного наступу весною, з максимальною ескалацію на травневі вибори. І вже по результатах наступу переговори і підписання капітуляції москалями десь на початку листопада, як подарунок Байдену під вибори в США. Щодо можливої "зради" очікую, що можуть обміняти Крим на Донбас в форматі: москалі виводять війська і відміняють правки в конституцію і визнання ОРДЛО, а ми знімаємо осаду з Криму і він надалі залишається нашим тільки на папері.
Зараз не перша світова, що кілька мільйонів підуть в атаку один на одного без техніки.
1.щоб мобілізувати кілька мільйонів, їх потрібно десь всіх розмістити (чудові групові цілі для ракет і шахедів) 2.їх потрібно годувати і лікувати (потрібно всіх лікарів мобвлізувати на фронт навіть педіатрів), а в тилу тим хто лишиться видавати продуктові картки , тому що вся інфраструктура буде працювати тільки на іронт. Грошообіг потрібно зупинити і банківську систему також. 3. За останні місяці зі зброї нам передавали в основному тільки наюої, снаряди і декілька десятків одиниць техніки для поповнення втрат. Наприклад М777 взагалі не памьятаю коли останній раз їх передавали. 4. Очікування 60 літаків в наступному році це чудово але глобально вони га фронті зроблять стількиж як 100леопардів.
Для того щоб мобілізувати хочаб пару мільйонів, потрібно тисячі танків, бетерів, гаубиць і сотні мільйонів набоїв до стрілецької зброї. А цього всього нема і не очікується
Мій родич з передка каже, що без всього цього вони обходяться. Їх запускають як шкіряну торпеду. Йому повезло, він боєць від народження, вівчара спцназівець, але вже й він в шпиталі
Польща почала екстрадувати в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з країни, – Rzeczpospolita.
крутий заголовок але по факту трохи інакше Z informacji, które „Rzeczpospolita” otrzymała ze Straży Granicznej, wynika, że Polska na mocy porozumienia z Ukrainą już wydala obywateli tego kraju, którzy trudnią się przemytem nielegalnych imigrantów do Europy.
То есть выдали организатора криминальной схемы, после решения суда, все по закону.
Экспорт российской нефти по Черному морю, на который приходится около четверти продаваемых за рубеж баррелей, оказался практически парализован.
За неделю с 14 по 20 августа из крупнейшего черноморского порта РФ вышел лишь один танкер, а объемы экспорта рухнули до 100 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.
Неделей ранее порт отправил 3 танкера, а в первые семь дней августа - пять судов. При этом в июне из Новороссийска вывозили до 600-800 тысяч баррелей в сутки.
Объемы нефтяного экспорта по Черному морю стали самыми низкими с начала войны, а их падение началось после того, как в ночь на 4 августа ВСУ атаковали базу ВМФ в Новороссийске, а спустя день едва не потопили танкер “Сиг” в районе Керчи.
У нефтяников возникли проблемы со страховыми компаниями, которые начали требовать дополнительной платы за “военные риски”, рассказали Reuters четыре работающих в регионе трейдера.
По их оценке, страховая премия была увеличена на 20% и теперь составляет почти $1 млн за танкер.
Черноморский провал уронил общий экспорт нефти из РФ до 2,37 млн баррелей в сутки, минимума с декабря. По сравнению апрельским пиком - 4,2 млн баррелей - объемы рухнули на 44%.