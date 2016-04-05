Xenon написав:

Дюрі-бачі написав: [

Не вірю (с). Всі дії нашої влади спрямовані на масштабну мобілізацію через кілька місяців. Дуже схоже на підготовку масштабного наступу весною, з максимальною ескалацію на травневі вибори. І вже по результатах наступу переговори і підписання капітуляції москалями десь на початку листопада, як подарунок Байдену під вибори в США.

Щодо можливої "зради" очікую, що можуть обміняти Крим на Донбас в форматі: москалі виводять війська і відміняють правки в конституцію і визнання ОРДЛО, а ми знімаємо осаду з Криму і він надалі залишається нашим тільки на папері. Не вірю (с). Всі дії нашої влади спрямовані на масштабну мобілізацію через кілька місяців. Дуже схоже на підготовку масштабного наступу весною, з максимальною ескалацію на травневі вибори. І вже по результатах наступу переговори і підписання капітуляції москалями десь на початку листопада, як подарунок Байдену під вибори в США.Щодо можливої "зради" очікую, що можуть обміняти Крим на Донбас в форматі: москалі виводять війська і відміняють правки в конституцію і визнання ОРДЛО, а ми знімаємо осаду з Криму і він надалі залишається нашим тільки на папері.

Зараз не перша світова, що кілька мільйонів підуть в атаку один на одного без техніки.1.щоб мобілізувати кілька мільйонів, їх потрібно десь всіх розмістити (чудові групові цілі для ракет і шахедів)2.їх потрібно годувати і лікувати (потрібно всіх лікарів мобвлізувати на фронт навіть педіатрів), а в тилу тим хто лишиться видавати продуктові картки, тому що вся інфраструктура буде працювати тільки на іронт.Грошообіг потрібно зупинити і банківську систему також.3. За останні місяці зі зброї нам передавали в основному тільки наюої, снаряди і декілька десятків одиниць техніки для поповнення втрат.Наприклад М777 взагалі не памьятаю коли останній раз їх передавали.4. Очікування 60 літаків в наступному році це чудово але глобально вони га фронті зроблять стількиж як 100леопардів.Для того щоб мобілізувати хочаб пару мільйонів, потрібно тисячі танків, бетерів, гаубиць і сотні мільйонів набоїв до стрілецької зброї.А цього всього нема і не очікується