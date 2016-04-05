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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4973497449754976
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:11

Голіть голови, панове! ;)

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Letusrock написав:"Успіх чи бачиш вже Ялту в бінокль"
Так, бачу! :mrgreen: Буданов же слів на вітер не кидає! :wink: :mrgreen:
І в бінокль бачу кордони 91го)))

Ехххххххх... було б весело, якби не було так сумно©
Тут без бінокля бачиш, як в одного вже білка поскакала(забрали в дурку), ще одного туди ж забрали лікувати від алкоголізму, а в декількох інших продовжуються періодичні приступи епілепсії...
Але звичайно, це все мені наснилось... а якщо щось - то це просто випадковий збіг...

Тож, навіщо замінювати людей на фронті? Нехай воюють до останнього...
Чи до посиніння - в прямому і переносному значенні.

Все буде Україна!

а тепер представ, що то були ще "мотивовані" та "умовно придатні",
а не заміну будуть вже "немотивовані" і "умовно непридатні"

А тут пацанам вже по барабану - хто саме нас буде замінювати... - більшість була налаштована на 1р. МАКСИМУМ!

Тому, пакуй свої закрутки в рюкзак і - вел кам ін ЗСУ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Не вірю (с). Всі дії нашої влади спрямовані на масштабну мобілізацію через кілька місяців. Дуже схоже на підготовку масштабного наступу весною, з максимальною ескалацію на травневі вибори. І вже по результатах наступу переговори і підписання капітуляції москалями десь на початку листопада, як подарунок Байдену під вибори в США.


Ніякий суперпотужний контрнаступ вже не призведе ні до якої капітуляції москалів, тим більше з дедлайнами під вибори США. Під це потрібно готуватися ще в 2021.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:Для того щоб мобілізувати хочаб пару мільйонів, потрібно тисячі танків, бетерів, гаубиць і сотні мільйонів набоїв до стрілецької зброї.
А цього всього нема і не очікується
У нас вже зараз спостерігається паритет між чисельністю армію і можливістю цивільних цю армію оплачувати.
Тому для того щоб збільшити чисельність з одночасним зменшенням кількості працюючих треба піднімати ефективність( оподаткування)
А тут проблеми
Силовими методами це не вирішити бо досягнута межа розмірів податків які погоджується віддати населення
Таким чином в першу чергу потрібна не силова стимуляція бажання платити додаткові суми
Я бачу це наступним чином..
Станом на сьогодні ( цифри на місяць)
10 млн працюючих сплачують 100 млрд грн армії чисельністю в 1 млн осіб
Зробити так , щоб
9 млн працюючих сплатило 200 млрд грн армії в 2 млн осіб - практично не реально
Але можна піти на компроміс з бізнесом і тоді 9,8 млн працюючих сплатить 120 млрд грн армії в 1,2 млн осіб
Для цього треба дозволити бізнесу отримувати на кожних 20000-30000 грн/місяць сплачених податків - бронь на одного працівника...

Так як сьогодні бізнес на 1 працівника сплачує приблизно 10 000 грн , то в бізнесу зявиться можливість стабільно працювати маючи на кожних двох-трьох мобілізаційно не придатних(жінки ,пенсіонери, інваліди) одного мобілізаційно придатного...
Таким чином видача в відкриту і по прозорим правилам якихось 2-3 млн дозволів броні - покаже що влада зрозуміла свої помилки і від терору по відношенню до власного населення переходить до співпраці.
budivelnik
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