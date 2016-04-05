flyman написав:Успіх написав:Так, бачу! Буданов же слів на вітер не кидає!
І в бінокль бачу кордони 91го)))
Ехххххххх... було б весело, якби не було так сумно©
Тут без бінокля бачиш, як в одного вже білка поскакала(забрали в дурку), ще одного туди ж забрали лікувати від алкоголізму, а в декількох інших продовжуються періодичні приступи епілепсії...
Але звичайно, це все мені наснилось... а якщо щось - то це просто випадковий збіг...
Тож, навіщо замінювати людей на фронті? Нехай воюють до останнього...
Чи до посиніння - в прямому і переносному значенні.
Все буде Україна!
а тепер представ, що то були ще "мотивовані" та "умовно придатні",
а не заміну будуть вже "немотивовані" і "умовно непридатні"
А тут пацанам вже по барабану - хто саме нас буде замінювати... - більшість була налаштована на 1р. МАКСИМУМ!
Тому, пакуй свої закрутки в рюкзак і - вел кам ін ЗСУ!