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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4973497449754976
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Не вірю (с). Всі дії нашої влади спрямовані на масштабну мобілізацію через кілька місяців. Дуже схоже на підготовку масштабного наступу весною, з максимальною ескалацію на травневі вибори. І вже по результатах наступу переговори і підписання капітуляції москалями десь на початку листопада, як подарунок Байдену під вибори в США.


Ніякий суперпотужний контрнаступ вже не призведе ні до якої капітуляції москалів, тим більше з дедлайнами під вибори США. Під це потрібно готуватися ще в 2021.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:Для того щоб мобілізувати хочаб пару мільйонів, потрібно тисячі танків, бетерів, гаубиць і сотні мільйонів набоїв до стрілецької зброї.
А цього всього нема і не очікується
У нас вже зараз спостерігається паритет між чисельністю армію і можливістю цивільних цю армію оплачувати.
Тому для того щоб збільшити чисельність з одночасним зменшенням кількості працюючих треба піднімати ефективність( оподаткування)
А тут проблеми
Силовими методами це не вирішити бо досягнута межа розмірів податків які погоджується віддати населення
Таким чином в першу чергу потрібна не силова стимуляція бажання платити додаткові суми
Я бачу це наступним чином..
Станом на сьогодні ( цифри на місяць)
10 млн працюючих сплачують 100 млрд грн армії чисельністю в 1 млн осіб
Зробити так , щоб
9 млн працюючих сплатило 200 млрд грн армії в 2 млн осіб - практично не реально
Але можна піти на компроміс з бізнесом і тоді 9,8 млн працюючих сплатить 120 млрд грн армії в 1,2 млн осіб
Для цього треба дозволити бізнесу отримувати на кожних 20000-30000 грн/місяць сплачених податків - бронь на одного працівника...

Так як сьогодні бізнес на 1 працівника сплачує приблизно 10 000 грн , то в бізнесу зявиться можливість стабільно працювати маючи на кожних двох-трьох мобілізаційно не придатних(жінки ,пенсіонери, інваліди) одного мобілізаційно придатного...
Таким чином видача в відкриту і по прозорим правилам якихось 2-3 млн дозволів броні - покаже що влада зрозуміла свої помилки і від терору по відношенню до власного населення переходить до співпраці.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 16:04

І ще стосовно "міфу" про Перемогу з виходом на кордони 91року.

Навіть якщо уявити що це станеться в осяйному майбутньому, то хто вигадав що на цьому війна скінчиться, раша капітулює і всі підуть по домах і кордони відкриють???


Капітуляція раші і справжня Перемога можлива тільки в одному випадку - взяття Москви (як в 45му Берлін взяли).
Все інше - дикі фантазії.
Але ж всі розуміють що це неможливо
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:Перемога можлива тільки в одному випадку - взяття Москви
Це якась власна фантазія...
Наполеон взяв Москву..і не переміг..
США/Європа не брали москву..і розвалили(перемогли ) СРСР без жодного пострілу..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 16:19

В ООН заявили, що не знайшли жодних доказів того, що Росія здійснює геноцид в Україні.

«На даний момент у нас немає достатніх доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид.

Ви пам'ятаєте, що це питання наміру, наміру злочинців. Має бути «потреба» знищити певну групу. І таке знищення, згідно з Конвенцією, має бути фізичним чи біологічним», - заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе.



Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:13

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:18

100 миллионов долларов стоит Украине один день войны, - Резников

Министр обороны (пока еще) подчеркнул, что фактически армию обеспечивают граждане Украины, потому что работают и платят налоги, направляемые в госбюджет, а оттуда – в том числе на армию.

При этом Резников уточнил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сей день - это 3% всего, что "попало на войну". "Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству – военно-политическому руководству, всем – от местных руководителей до парламента, правительства, Президента, что все делают волонтеры. Это не так”, - подчеркнул он.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:Незрозуміло чому заморозка літом-весною? До осінніх дощів цілком може тривати активна війна. Та й фінансування до жовтня буде.

Потому что наступление не от дождя зависит, а от преимущества в личном составе, технике и авиации, желательно как в учебнике, в трехкратном преимуществе.
Уже понятно, что такого не будет. Поток новой техники сегодня небольшой, по крайней мере двух или трехкратного преимущества не будет, предпосылок к увеличению даже не заявлено. Поэтому мой прогноз - активная фаза не продолжится дальше следующего лета.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:28

  Schmit написав:


"Українці не виконали зобов`язань перед Америкою, не поклали всіх зразу" :(
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