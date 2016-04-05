freeze написав:Потому что наступление не от дождя зависит, а от преимущества в личном составе, технике и авиации, желательно как в учебнике, в трехкратном преимуществе. Уже понятно, что такого не будет. Поток новой техники сегодня небольшой, по крайней мере двух или трехкратного преимущества не будет, предпосылок к увеличению даже не заявлено. Поэтому мой прогноз - активная фаза не продолжится дальше следующего лета.
якщо уряд Байдена надав би Україні не кілька десятків пускових HIMARS з 400 на озброєнні армії США, не 31 танк "Абрамс" із багатьох тисяч на складах, не дві батареї ЗРК Patriot з тисячі пускових у США, не кажучи вже про далекобійні ракети ATACMS, які досі є "табу" для демократів. Якби США самі надали літаки F-16 з кількох тисяч своїх запасів, а не змушували Нідерланди та Данію віддавати Україні мізерну кількість, що виводяться з озброєння цих країн, – які були результати війни? Можна припустити, що ЗСУ могли звільнити окуповані території раніше, ефективніше, з меншими втратами та були набагато ближче до завершення війни, ніж зараз. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... kraini.htm
Близько 80 тис. українських чоловіків призовного віку в'їхали в Польщу після 24 лютого 2022-го та «зникли». Однак скільки з них виїхали з України незаконно — наразі важко сказати.
Багато тих, що ще донедавна мали відстрочку по батькам/дружинам інвалідам. Сиділи люди в Україні, працювали на економіку, так ні, потрібно було їх погнати з країни назавжди безглуздими змінами до закону. Ну нічого, от Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків. А є ще Кошовий, Пікалов та ще багато-багато подібних героїв-орденоносців. Так що все добре, є кому країну захищати. Переможемо.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 04 вер, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз.
По словам председателя комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрика Мьосе, на данный момент доказательств, соответствующих юридическому определению геноцида из Конвенции о геноциде, "не хватает".