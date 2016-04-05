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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4974497549764977
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Потому что наступление не от дождя зависит, а от преимущества в личном составе, технике и авиации, желательно как в учебнике, в трехкратном преимуществе.
Уже понятно, что такого не будет. Поток новой техники сегодня небольшой, по крайней мере двух или трехкратного преимущества не будет, предпосылок к увеличению даже не заявлено. Поэтому мой прогноз - активная фаза не продолжится дальше следующего лета.

якщо уряд Байдена надав би Україні не кілька десятків пускових HIMARS з 400 на озброєнні армії США, не 31 танк "Абрамс" із багатьох тисяч на складах, не дві батареї ЗРК Patriot з тисячі пускових у США, не кажучи вже про далекобійні ракети ATACMS, які досі є "табу" для демократів. Якби США самі надали літаки F-16 з кількох тисяч своїх запасів, а не змушували Нідерланди та Данію віддавати Україні мізерну кількість, що виводяться з озброєння цих країн, – які були результати війни? Можна припустити, що ЗСУ могли звільнити окуповані території раніше, ефективніше, з меншими втратами та були набагато ближче до завершення війни, ніж зараз. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... kraini.htm
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:22

  vitaliiangel написав:
Близько 80 тис. українських чоловіків призовного віку в'їхали в Польщу після 24 лютого 2022-го та «зникли». Однак скільки з них виїхали з України незаконно — наразі важко сказати.

Багато тих, що ще донедавна мали відстрочку по батькам/дружинам інвалідам. Сиділи люди в Україні, працювали на економіку, так ні, потрібно було їх погнати з країни назавжди безглуздими змінами до закону.
Ну нічого, от Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків. А є ще Кошовий, Пікалов та ще багато-багато подібних героїв-орденоносців. Так що все добре, є кому країну захищати.
Переможемо.

Востаннє редагувалось Schmit в Пон 04 вер, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:29

Ну що, які думки до цього прийде чи ні?

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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ООН не считает, что в Украине происходит геноцид

По словам председателя комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрика Мьосе, на данный момент доказательств, соответствующих юридическому определению геноцида из Конвенции о геноциде, "не хватает".
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:57

  GALeon написав:определению геноцида из Конвенции о геноциде, "не хватает".

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:42

  somilitark написав:
  барабашов написав:Так вам же 88 лет

Ви вчора де були?
Не читаєте новини?
Вчора влада прийняла поправки до поняття звільнення від мобілізації, зараз йдуть усі, тролі вже з ранку горлянку зірвали з цього приводу, а ви не в курсі)))

Те, що приймають у якомусь чаді, це все одно, що зробити всіх пенсіонерів знову працездатними це суперечить принципу незворотності дії закону в часі.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:56

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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 23:34

надо лупить по нефтебазам

Российский рынок бензина продолжает переписывать ценовые максимумы на фоне нарастающего дефицита топлива, охватившего южные регионы.

В понедельник, 4 сентября, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина «Премиум-95» впервые в истории перевалила за отметку 75 тысяч рублей за тонну.

Устанавливая рекорды 10 торговых дней подряд, АИ-95 подорожал на 21% с начала лета и на 74% с начала года. Рост цен на «Регуляр-92» составил 21% и 76% соответственно, а котировки достигали 64 814 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо в понедельник продавали на бирже по 68 278 рублей за тонну — на 58% дороже, чем в начале года.

Настолько резкого роста биржевой рынок бензина в России не видел ни разу как минимум за последние семь лет. По словам нефтетрейдеров, которых опросил Reuters, в ряде российских регионов возникла нехватка топлива: его не отгружают с нефтебаз и дефицит докатился до розничных АЗС.

«Краснодарский край, Адыгея, Астрахань — нет объемов в розницу 92-го (бензина), почти нет 95-го и дизтоплива», — рассказал один из источников агентства. По словам другого трейдера, во всей Самарской области с нефтебаз и в рознице не продают дизель, а в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье лишь единичные частные базы «изредка что-то отдают мелким оптом».

«Цены безумные», — сказал Reuters владелец одной из нефтебаз. По его словам, участники рынка опасаются покупать что-либо и ждут, что цены снизятся. Но этого не происходит. Правительство винит в проблемах «серых» экспортеров, которые покупают бензин по субсидируемым из бюджета ценам, а затем продают за рубеж — по мировым.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 23:38

Украина производит собственные реактивные БпЛА. На фото: беспилотный авиационный комплекс UJ-23 "TOPAZ" (https://ukrjet.ua/ukr#topaz) компании UKRJET и его мобильная станция управления. По заявлению производителя, "Топаз" может похвастаться дальностью полета до 400 км и скоростью в 800 км/ч. "Потолок" этого дрона достигает 6-ти км, а минимальная высота полета - 50 метров.

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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 23:44

Украинский офицер запаса Tatarigami опубликовал спутниковый снимок участка "Линии Суровикина" около Вербового. По нему видно, что украинская артиллерия активно сносит российские укрепления в этом районе.

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