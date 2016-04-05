Российский рынок бензина продолжает переписывать ценовые максимумы на фоне нарастающего дефицита топлива, охватившего южные регионы.



В понедельник, 4 сентября, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина «Премиум-95» впервые в истории перевалила за отметку 75 тысяч рублей за тонну.



Устанавливая рекорды 10 торговых дней подряд, АИ-95 подорожал на 21% с начала лета и на 74% с начала года. Рост цен на «Регуляр-92» составил 21% и 76% соответственно, а котировки достигали 64 814 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо в понедельник продавали на бирже по 68 278 рублей за тонну — на 58% дороже, чем в начале года.



Настолько резкого роста биржевой рынок бензина в России не видел ни разу как минимум за последние семь лет. По словам нефтетрейдеров, которых опросил Reuters, в ряде российских регионов возникла нехватка топлива: его не отгружают с нефтебаз и дефицит докатился до розничных АЗС.



«Краснодарский край, Адыгея, Астрахань — нет объемов в розницу 92-го (бензина), почти нет 95-го и дизтоплива», — рассказал один из источников агентства. По словам другого трейдера, во всей Самарской области с нефтебаз и в рознице не продают дизель, а в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье лишь единичные частные базы «изредка что-то отдают мелким оптом».



«Цены безумные», — сказал Reuters владелец одной из нефтебаз. По его словам, участники рынка опасаются покупать что-либо и ждут, что цены снизятся. Но этого не происходит. Правительство винит в проблемах «серых» экспортеров, которые покупают бензин по субсидируемым из бюджета ценам, а затем продают за рубеж — по мировым.

