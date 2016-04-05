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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 вер, 2023 00:55
25 серпня Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/09/4/7168790/
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Вів 05 кві, 2016 11:03
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