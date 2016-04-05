Додано: Вів 05 вер, 2023 02:55

Schmit написав: vitaliiangel написав: Близько 80 тис. українських чоловіків призовного віку в'їхали в Польщу після 24 лютого 2022-го та «зникли». Однак скільки з них виїхали з України незаконно — наразі важко сказати.

Багато тих, що ще донедавна мали відстрочку по батькам/дружинам інвалідам. Сиділи люди в Україні, працювали на економіку, так ні, потрібно було їх погнати з країни назавжди безглуздими змінами до закону.

Ну нічого, от Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків. А є ще Кошовий, Пікалов та ще багато-багато подібних героїв-орденоносців. Так що все добре, є кому країну захищати.

Переможемо.



[youtube]3s1_LcNqDgI... Багато тих, що ще донедавна мали відстрочку по батькам/дружинам інвалідам. Сиділи люди в Україні, працювали на економіку, так ні, потрібно було їх погнати з країни назавжди безглуздими змінами до закону.Ну нічого, от Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків. А є ще Кошовий, Пікалов та ще багато-багато подібних героїв-орденоносців. Так що все добре, є кому країну захищати.Переможемо.[youtube]3s1_LcNqDgI...

Нравится мне пан Олешко. Вместе со"ом.Обвиняет всех в "ухилянстве", но сам вещает не с фронта, а из тёплой квартиры.Сравнивает нашу западную границу с берлинской стеной.На всю страну обвиняет Резникова и вместе с ним Зеленского в воровстве у армии. Обвиняет их в неверии в победу и нежелании победы Украины. Делает эти обвинения без доказательств, совершенно голословно. При этом рассказывает об отсутствии свободы слова и о том, что "Зеленський за кілька років зробив з України Північну Корею, де немає свободи слова". Интересно, где бы он был через 5 минут после такого выступления в Сев. Корее. Да и не только в Сев. Корее, а просто в воюющей стране.И да, "Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків" (в 57 лет), а паны Олешко с"ом ну никак не подходят.Но на нашем форуме всё это проходит за милую душу.