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Додано: Вів 05 вер, 2023 00:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
25 серпня Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.
Додано: Вів 05 вер, 2023 02:18
Додано: Вів 05 вер, 2023 02:21
Если я правильно понял, Дюрі-бачі имел ввиду осень 2023.
Додано: Вів 05 вер, 2023 02:55
Нравится мне пан Олешко. Вместе со Schmit"ом.
Обвиняет всех в "ухилянстве", но сам вещает не с фронта, а из тёплой квартиры.
Сравнивает нашу западную границу с берлинской стеной.
На всю страну обвиняет Резникова и вместе с ним Зеленского в воровстве у армии. Обвиняет их в неверии в победу и нежелании победы Украины. Делает эти обвинения без доказательств, совершенно голословно. При этом рассказывает об отсутствии свободы слова и о том, что "Зеленський за кілька років зробив з України Північну Корею, де немає свободи слова". Интересно, где бы он был через 5 минут после такого выступления в Сев. Корее. Да и не только в Сев. Корее, а просто в воюющей стране.
И да, "Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків" (в 57 лет), а паны Олешко с Schmit"ом ну никак не подходят.
Но на нашем форуме всё это проходит за милую душу.
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