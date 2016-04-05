Дюрі-бачі написав:Незрозуміло чому заморозка літом-весною? До осінніх дощів цілком може тривати активна війна. Та й фінансування до жовтня буде.
Потому что наступление не от дождя зависит, а от преимущества в личном составе, технике и авиации, желательно как в учебнике, в трехкратном преимуществе. Уже понятно, что такого не будет. Поток новой техники сегодня небольшой, по крайней мере двух или трехкратного преимущества не будет, предпосылок к увеличению даже не заявлено. Поэтому мой прогноз - активная фаза не продолжится дальше следующего лета.
Если я правильно понял, Дюрі-бачі имел ввиду осень 2023.
Близько 80 тис. українських чоловіків призовного віку в'їхали в Польщу після 24 лютого 2022-го та «зникли». Однак скільки з них виїхали з України незаконно — наразі важко сказати.
Багато тих, що ще донедавна мали відстрочку по батькам/дружинам інвалідам. Сиділи люди в Україні, працювали на економіку, так ні, потрібно було їх погнати з країни назавжди безглуздими змінами до закону. Ну нічого, от Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків. А є ще Кошовий, Пікалов та ще багато-багато подібних героїв-орденоносців. Так що все добре, є кому країну захищати. Переможемо.
[youtube]3s1_LcNqDgI...
Нравится мне пан Олешко. Вместе со Schmit"ом. Обвиняет всех в "ухилянстве", но сам вещает не с фронта, а из тёплой квартиры. Сравнивает нашу западную границу с берлинской стеной. На всю страну обвиняет Резникова и вместе с ним Зеленского в воровстве у армии. Обвиняет их в неверии в победу и нежелании победы Украины. Делает эти обвинения без доказательств, совершенно голословно. При этом рассказывает об отсутствии свободы слова и о том, что "Зеленський за кілька років зробив з України Північну Корею, де немає свободи слова". Интересно, где бы он был через 5 минут после такого выступления в Сев. Корее. Да и не только в Сев. Корее, а просто в воюющей стране. И да, "Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків" (в 57 лет), а паны Олешко с Schmit"ом ну никак не подходят.
Но на нашем форуме всё это проходит за милую душу.
Schmit написав:Багато тих, що ще донедавна мали відстрочку по батькам/дружинам інвалідам. Сиділи люди в Україні, працювали на економіку, так ні, потрібно було їх погнати з країни назавжди безглуздими змінами до закону. Ну нічого, от Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків. А є ще Кошовий, Пікалов та ще багато-багато подібних героїв-орденоносців. Так що все добре, є кому країну захищати. Переможемо.
[youtube]3s1_LcNqDgI...
Нравится мне пан Олешко. Вместе со Schmit"ом. Обвиняет всех в "ухилянстве", но сам вещает не с фронта, а из тёплой квартиры. Сравнивает нашу западную границу с берлинской стеной. На всю страну обвиняет Резникова и вместе с ним Зеленского в воровстве у армии. Обвиняет их в неверии в победу и нежелании победы Украины. Делает эти обвинения без доказательств, совершенно голословно. При этом рассказывает об отсутствии свободы слова и о том, что "Зеленський за кілька років зробив з України Північну Корею, де немає свободи слова". Интересно, где бы он был через 5 минут после такого выступления в Сев. Корее. Да и не только в Сев. Корее, а просто в воюющей стране. И да, "Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків" (в 57 лет), а паны Олешко с Schmit"ом ну никак не подходят.
Но на нашем форуме всё это проходит за милую душу.
Так, йти добровольцем зараз бажаючих не багато але по фактажу є заперечення? Чи відданість кварталу вам очі закриває? Все норм з резніковими, арахаміями та ін??
А им когда носом ткнул в воровство мо или военкома, они только тогда, через год как мы тут об этом пишем, не то что признают, а просто нет эффекта от их тыканий на "скаргу" Это ж типичная совково рабская любовь в царя. Без этой парадигмы этот класс не представляет существование
Ситуація в районі Роботине-Вербове розвивається в позитивному для ЗСУ напрямку. Україна пройшла далі першої лінії Суровікіна біля Вербового, досягнувши тепер головних траншей і місцями захопивши їх. Українці також захопили кацапські дуже укріплені позиції на південь від села Роботине. Наступальні дії на цій ділянці фронту входять в нову фазу і дозволяють використати повноцінно бронетехніку.
Xenon написав:2.їх потрібно годувати і лікувати (потрібно всіх лікарів мобвлізувати на фронт навіть педіатрів), а в тилу тим хто лишиться видавати продуктові картки , тому що вся інфраструктура буде працювати тільки на іронт. Грошообіг потрібно зупинити і банківську систему також.
я діко ізвіняюсь, а нахіба воно зольдатам треба така війна? Воно й так багатьом обридло а це іще 130 т грн рішили одібрати? )))) це нашо розрахунок? що на фронті всі люті патріоти й грошей не хотять?))) Ніфіга в нашій системі мірою корисності людини є гроші. Ми маєм вернутись додому багатими людьми.
Дружеская встреча Эрдогана и путина беспокоит Запад, есть еще подводная часть айсберга, - NYT
Дружеская встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора заставила Запад задуматься.
Как сообщает The New York Times, еще два месяца назад многие на Западе считали, что Эрдоган может отойти от своих слишком близких отношений с путиным.
"Совместное появление лидеров ясно показало, что их отношения продолжаются и, скорее всего, будут продолжать развиваться, главным образом потому, что обе стороны могут больше получить от партнерства, чем потерять", - пишет издание.