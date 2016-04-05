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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4976497749784979
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:15

Долги россиян по кредитам впервые превысили 32 трлн рублей

Россияне продолжают рекордными темпами наращивать долги перед банками: с января по июль размер задолженности увеличился на 3,3 трлн руб. и впервые превысил 32 трлн. Это следует из данных Центробанка, которые публикуют «Известия». Рост задолженности оказался максимальным как минимум с 2015 года. Так, например, за первые семь месяцев 2022 года объем кредитов россиян вырос на 0,8 трлн руб., а годом ранее — на 2,8 трлн.

На фоне роста долгов по кредитам все большее число россиян не могут по ним расплатиться. По данным главы Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова, почти 13 млн должников находятся на принудительном взыскании. В общей сложности приставы взыскивают долги физических лиц на сумму 2 трлн руб.

Аристов отметил, что 93% должников в экономике — это граждане, как правило, трудоспособного возраста (30–45 лет), но не имеющие ни работы, ни официального источника дохода, ни жилья, кроме единственного. «С этих людей практически взять нечего. Тем не менее мы стараемся», — сообщил глава ФССП президенту в конце августа.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:31

вчера я писал что надо лупить по нефтебазам
Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
вот на рф, в городе Дзержинске горит нефтехимический завод
vitaliiangel
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