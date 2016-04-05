Bloomberg отвечает на шесть вопросов о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына: Чего хочет Россия? Наиболее очевидные товары у Пхеньяна – это артиллерийские снаряды и ракеты, которая Москва может использовать на Украине. Чего хочет КНДР? Деньги, товары и технологии. Что связывает страны? Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею впервые с 2020 года. Также начала поставлять продукты питания, включая сахар и муку. Что может измениться? Северная Корея занята созданием баллистических ракет малой дальности, которые подобны некоторым, что Россия использует на Украине. Как они это сделают? Россия и Северная Корея имеют железнодорожное сообщение. Россия и Северная Корея также имеют общее побережье на востоке. Что остаётся Китаю? Внимание может быстро переключиться на Пекин, если Путин после встречи с Кимом отправится в Китай на форум «Пояс и путь» в октябре.