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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4977497849794980>
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:15

Долги россиян по кредитам впервые превысили 32 трлн рублей

Россияне продолжают рекордными темпами наращивать долги перед банками: с января по июль размер задолженности увеличился на 3,3 трлн руб. и впервые превысил 32 трлн. Это следует из данных Центробанка, которые публикуют «Известия». Рост задолженности оказался максимальным как минимум с 2015 года. Так, например, за первые семь месяцев 2022 года объем кредитов россиян вырос на 0,8 трлн руб., а годом ранее — на 2,8 трлн.

На фоне роста долгов по кредитам все большее число россиян не могут по ним расплатиться. По данным главы Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова, почти 13 млн должников находятся на принудительном взыскании. В общей сложности приставы взыскивают долги физических лиц на сумму 2 трлн руб.

Аристов отметил, что 93% должников в экономике — это граждане, как правило, трудоспособного возраста (30–45 лет), но не имеющие ни работы, ни официального источника дохода, ни жилья, кроме единственного. «С этих людей практически взять нечего. Тем не менее мы стараемся», — сообщил глава ФССП президенту в конце августа.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:31

вчера я писал что надо лупить по нефтебазам
Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
вот на рф, в городе Дзержинске горит нефтехимический завод
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:43

  Banderlog написав: я діко ізвіняюсь, а нахіба воно зольдатам треба така війна? Воно й так багатьом обридло а це іще 130 т грн рішили одібрати? )))) це нашо розрахунок? що на фронті всі люті патріоти й грошей не хотять?))) Ніфіга в нашій системі мірою корисності людини є гроші. Ми маєм вернутись додому багатими людьми.

Ви не так зрозуміли

Малось на увазі, що якщо мобілізувати кілька мільйонів, то в тилу економіка має перейти на війскову.
Продуктові картки всім, примусова праця на фронт , всі підприємства працюють тільки на фронт або на дохід держави (а не на себе,)

Гроші війсковим нараховувати звичайно, але вони будуть заморожені до кінця війни
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:48

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Ніфіга в нашій системі мірою корисності людини є гроші. Ми маєм вернутись додому багатими людьми.
...поки держава не обнулить все інфляцією... :mrgreen:

Чекайте, зараз повискакують чудаки з чудачками і понарозказують, що колись, в 41-му солдати... :mrgreen:
- а от ви всі зараз зажрались! :

Та я й раньше зажерливим був і даж можно сказати продажним) Признаюсь чесно на роботу ходив через гроші, а не тому шо вона мені нравилась. Мені взагалі працювати не нравиться, я люблю бухать й іба-сь ...)))) інфляція кажете? Та так і буде. Всяка війна закінчується інфляцією, навіть переможна. Проблема в тому що тут мало часу щоб уділять вніманіє своєму капіталу. Поки куплю ще доларів, а потім побачим.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:55

Як класно сказано!

  Чукча2 написав:Не грустите, Айрмакс…

Простой смертный отвоюет по полной программе, защитит активы успешных людей.

Потом приедете, когда сможете, наладите свой обеспеченный быт.

А простой смертный будет за всем этим потом наблюдать и радоваться за успешных, правда уже в инвалидном кресле.

Каждому по заслугам и справедливости.
Вы , главное, держитесь там…
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:02

Буданов в Криму вже зачекався

Президент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму.

Кабмін протягом місяця повинен визначити території та адміністративні центри територіальних громад у Криму, а протягом трьох місяців утворити районні державні адміністрації нових районів.





Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:25

  Успіх написав:
  Чукча2 написав:Не грустите, Айрмакс…

Простой смертный отвоюет по полной программе, защитит активы успешных людей.

Потом приедете, когда сможете, наладите свой обеспеченный быт.

А простой смертный будет за всем этим потом наблюдать и радоваться за успешных, правда уже в инвалидном кресле.

Каждому по заслугам и справедливости.
Вы , главное, держитесь там…


зараз не на часі такі питання задавати, бо це праця на ворога. От після війни всі дружно на інвалідних колясках з портретами загиблих побратимів підуть спитати за все
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:35

  Xenon написав:Буданов в Криму вже зачекався

Президент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму.

Кабмін протягом місяця повинен визначити території та адміністративні центри територіальних громад у Криму, а протягом трьох місяців утворити районні державні адміністрації нових районів.




Много талантливых управленцев нужно срочно назначить.
И зп с надбавкой +30 тыс за работу на оккупированной территории.
И бюджеты им тоже дать, чтобы немедленно организовать честные тендеры на восстановление. Поставки естественно из-за рубежа через тамошние фирмы со справедливыми ценниками и племянниками кого-то от СН в соучредителях для контроля. Доставку прописать по справедливой формуле Роттердам+. А ответственным за закупки поставить проверенного временем талантливого переговорщика Резникова.
И тогда полный успех
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:41

До Ердогана тільки вчора це дійшло?

Жодних перспектив для досягнення миру в Україні на горизонті не проглядається, – Ердоган.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 13:46

  Xenon написав:До Ердогана тільки вчора це дійшло?

Жодних перспектив для досягнення миру в Україні на горизонті не проглядається, – Ердоган.

это еще Китай через сев Корею не начал поставки вооружения

Bloomberg отвечает на шесть вопросов о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына: Чего хочет Россия? Наиболее очевидные товары у Пхеньяна – это артиллерийские снаряды и ракеты, которая Москва может использовать на Украине. Чего хочет КНДР? Деньги, товары и технологии. Что связывает страны? Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею впервые с 2020 года. Также начала поставлять продукты питания, включая сахар и муку. Что может измениться? Северная Корея занята созданием баллистических ракет малой дальности, которые подобны некоторым, что Россия использует на Украине. Как они это сделают? Россия и Северная Корея имеют железнодорожное сообщение. Россия и Северная Корея также имеют общее побережье на востоке. Что остаётся Китаю? Внимание может быстро переключиться на Пекин, если Путин после встречи с Кимом отправится в Китай на форум «Пояс и путь» в октябре.
vitaliiangel
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