Banderlog написав: я діко ізвіняюсь, а нахіба воно зольдатам треба така війна? Воно й так багатьом обридло а це іще 130 т грн рішили одібрати? )))) це нашо розрахунок? що на фронті всі люті патріоти й грошей не хотять?))) Ніфіга в нашій системі мірою корисності людини є гроші. Ми маєм вернутись додому багатими людьми.
Ви не так зрозуміли Гроші війсковим нараховувати звичайно, але вони будуть заморожені до кінця війни
а потім фокус покус й інфляція? ) е ні. Я першим ділом як одпустять в отпуск поїду не до жінки з дітями й не до батьків. Першим ділом зайду в приват і заберу свої гривники а потім піду в обмінку.) І взагалі ваші продуктові картки без проразвьорстки працювати не будуть. В нас держава своїх продуктів немає щоб вводити на них картки.
Xenon написав:Китаю нужно ослабить США/НАТО и ЕС этой войной в Украине, перед тем как начнется война с Тайванем
мое мнение Тайвань не единственная и не главная причина. Китай хочет поделить мир на 2 лагеря, по типу как это было после 1945. Не зря в брикс приглашаются новые члены. Потом Китай поставит во главе этих стран марионеток и начнет большую войну их руками с прозападными соседями.
Bloomberg отвечает на шесть актуальных вопросов о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына
▪️Чего хочет Россия? — Наиболее очевидные товары у Пхеньяна – это артиллерийские снаряды и ракеты, которая Москва может использовать на Украине. Боевая машина Кремля исчерпала свои запасы, и Москва ищет источники снабжения. У Северной Кореи могут быть миллионы 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов и 122-мм ракеты. У Кореи есть и достаточные запасы танков Т-54 и Т-62. КНДР может поставлять запчасти. ▪️Чего хочет КНДР? — Деньги, товары и технологии. Экономика Северной Кореи оценивается примерно в 24,5 млрд долларов. И небольшие денежные вливания приобретают большое значение в стране. Для Кима могли бы быть интересны подводные лодки с атомными реакторами и спутники-шпионы. Но государство больше нуждается в нефти, продовольствии, машинах и твердой валюте для стабилизации своего правления и развития. Любая помощь высвободит ресурсы для его программы по созданию ядерного оружия. ▪️Что их связывает? — Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею впервые с 2020 года. Также начала поставлять продукты питания, включая сахар и муку. В течение нескольких месяцев США обвиняли Северную Корею в отправке в Россию сотен тысяч боеприпасов, что Пхеньян отрицал. Сотрудничество активизировалось после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян. ▪️Что может измениться? — Северная Корея занята созданием баллистических ракет малой дальности, которые подобны некоторым, что Россия использует на Украине. Ким может продать их с большой наценкой. Любую транспортировку ракет можно быстро обнаружить, и продажа будет серьезным нарушением санкций. Отправка войск Северной Кореи на Украину, скорее всего, приведет к усилению санкций против обеих стран, что приведет к их дальнейшей изоляции. Пхеньян может производить оружие самостоятельно, но технологии по уменьшению боеголовок, их модернизации значительно повысили возможности Корея по нанесению ядерного удара. ▪️Как они это сделают? — Россия и Северная Корея имеют железнодорожное сообщение. Россия и Северная Корея также имеют общее побережье на востоке. Введение дополнительных экономических санкций в отношении КНДР не окажет существенного влияния на нее. Но усиление контроля за их соблюдением приведет к росту издержек. США и союзники могут использовать несколько карт, чтобы усилить давление на Россию. Например, рассмотреть способы дальнейшего сокращения нефтяных доходов. ▪️Что остается Китаю? — Внимание может быстро переключиться на Пекин, если Путин после встречи с Кимом отправится в Китай на форум «Пояс и путь» в октябре. Визит Путина осложнит положение председателя КНР Си Цзиньпина, который пытается справиться с проблемами в экономике страны. Китай оказывает дипломатическую поддержку Путину с момента начала спецоперации, но в последнее время стремится представить себя в качестве нейтрального игрока. Администрация Байдена призвала Пекин обуздать Кима и может призвать Си сделать то же самое, если он действительно встретится с Путиным.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 05 вер, 2023 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав: я діко ізвіняюсь, а нахіба воно зольдатам треба така війна? Воно й так багатьом обридло а це іще 130 т грн рішили одібрати? )))) це нашо розрахунок? що на фронті всі люті патріоти й грошей не хотять?))) Ніфіга в нашій системі мірою корисності людини є гроші. Ми маєм вернутись додому багатими людьми.
Ви не так зрозуміли Гроші війсковим нараховувати звичайно, але вони будуть заморожені до кінця війни
а потім фокус покус й інфляція? ) е ні. Я першим ділом як одпустять в отпуск поїду не до жінки з дітями й не до батьків. Першим ділом зайду в приват і заберу свої гривники а потім піду в обмінку.) І взагалі ваші продуктові картки без проразвьорстки працювати не будуть. В нас держава своїх продуктів немає щоб вводити на них картки.
будьте реалистами
НЕ ИСКЛЮЧЕНО что рано или поздно валюту конфискуют на закупку оружия, дадут месяц на обмен по заниженному курсу, впоследствии и запретят расстрельной статьёй. Будете мучаться обменять ваш доллар на кило фантиков с конфискацией или хранить на глубине 2 метра в погребе.
табло обменников же запретили? почему бы не запретить сами обменники.
война завтра не закончится, золото и валюту будут первыми конфисковывать, если западной помощи начнет не хватать. За гривну хаймарсы не купишь. Были же прецеденты в истории.
Во время Великой депрессии, 5 апреля 1933 года президентом США Франклином Рузвельтом был подписан Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота, находившегося в слитках и монетах.
НЕ ИСКЛЮЧЕНО что рано или поздно валюту конфискуют на закупку оружия, дадут месяц на обмен по заниженному курсу, впоследствии и запретят расстрельной статьёй. Будете мучаться обменять ваш доллар на кило фантиков с конфискацией или хранить на глубине 2 метра в погребе.
табло обменников же запретили? почему бы не запретить сами обменники.
война завтра не закончится, золото и валюту будут первыми конфисковывать, если западной помощи начнет не хватать. За гривну хаймарсы не купишь. Были же прецеденты в истории.
Та перше ніж тутешніх пересічних кошмарити - можна спочатку покошмарити закордонних ухилянтів))) >>>>>
slonomag написав:
airmax78 написав:Ну так, чомусь всі натягують на надзвичайну ситуацію правила що працювали у звичайному житті. Чомусь людям здається що 6+ мільйонів біженців - це норм ситуація і варіантів що їх можуть без їхньої згоди повернути - взагалі не існує. Звідси увесь цей наївняк про суди, порушення прав людини і т.п. булшіт.
Масової екстрадиції ухилянтів з-за кордону не буде, - Веніславський. Процедура екстрадиції чоловіків-ухилянтів з-за кордону непроста. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив член комітету Ради з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ. "З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має індивідуальний характер. Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції", - пояснив парламентар. За словами Веніславського, з огляду на європейські правові стандарти – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. Джерело: https://censor.net/ua/v3441485
А що няньчитись з закордонними ухилянтами? Видати жорсткий закон - розголосити його по всіх засобах масової інформації - крутити всюди його щоденно/цілий місяць! Що при не неповернені в Україну і неявці у ТЦК протягом 2-х місяців з дня ухвали цього закону - все виявлене майно ухилянтів (яке заморозять з першого дня дії закону) конфіскують на користь ЗСУ, а також НЕ будуть розморожені, а будуть конфісковані всі кошти/рахунки/картки в банках, які будуть також заморожені в перший же день прийняття цього закону!
vitaliiangel написав: потом всю валюту конфискуют на закупку оружия, дадут месяц на обмен, потом запретят расстрельной статьёй и будете мучаться обменять ваш доллар на кило фантиков с конфискацией или хранить на глубине 2 метра в погребе.
табло обменников же запретили? почему бы не запретить сами обменники.
война завтра не закончится, золото и валюту будут первыми конфисковывать, если западной помощи начнет не хватать. За гривну хаймарсы не купишь. Были же прецеденты в истории.
Во время Великой депрессии, 5 апреля 1933 года президентом США Франклином Рузвельтом был подписан Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота, находившегося в слитках и монетах.
потім свиснуть мені в ствол)))) по перше, чому це не закончиться?) Бо так сказав пан президент? Так він казав шо й не почнеться...) і тепер не говорить, щоб паніки раньше часу не було. як по тєксту написано так і говорять. І потом ,кофіскувувати простіше з банку. якщо Рузвельт щось конфіскував то хіба з банку ,або якісь лохи самі здали.) В нас рассстрєльной статті нема, кордони з європою після війни будуть одкриті, бо євроінтеграція. Ми її на євромайдані здобули... хай я тільки з цієї сраки до цивілізації доберусь , все навойоване в капусту переведу , а капусту в банки скляні і під грушу.)