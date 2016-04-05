Bloomberg отвечает на шесть актуальных вопросов о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына



▪️Чего хочет Россия?

— Наиболее очевидные товары у Пхеньяна – это артиллерийские снаряды и ракеты, которая Москва может использовать на Украине. Боевая машина Кремля исчерпала свои запасы, и Москва ищет источники снабжения. У Северной Кореи могут быть миллионы 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов и 122-мм ракеты. У Кореи есть и достаточные запасы танков Т-54 и Т-62. КНДР может поставлять запчасти.

▪️Чего хочет КНДР?

— Деньги, товары и технологии. Экономика Северной Кореи оценивается примерно в 24,5 млрд долларов. И небольшие денежные вливания приобретают большое значение в стране. Для Кима могли бы быть интересны подводные лодки с атомными реакторами и спутники-шпионы. Но государство больше нуждается в нефти, продовольствии, машинах и твердой валюте для стабилизации своего правления и развития. Любая помощь высвободит ресурсы для его программы по созданию ядерного оружия.

▪️Что их связывает?

— Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею впервые с 2020 года. Также начала поставлять продукты питания, включая сахар и муку. В течение нескольких месяцев США обвиняли Северную Корею в отправке в Россию сотен тысяч боеприпасов, что Пхеньян отрицал. Сотрудничество активизировалось после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян.

▪️Что может измениться?

— Северная Корея занята созданием баллистических ракет малой дальности, которые подобны некоторым, что Россия использует на Украине. Ким может продать их с большой наценкой. Любую транспортировку ракет можно быстро обнаружить, и продажа будет серьезным нарушением санкций. Отправка войск Северной Кореи на Украину, скорее всего, приведет к усилению санкций против обеих стран, что приведет к их дальнейшей изоляции. Пхеньян может производить оружие самостоятельно, но технологии по уменьшению боеголовок, их модернизации значительно повысили возможности Корея по нанесению ядерного удара.

▪️Как они это сделают?

— Россия и Северная Корея имеют железнодорожное сообщение. Россия и Северная Корея также имеют общее побережье на востоке. Введение дополнительных экономических санкций в отношении КНДР не окажет существенного влияния на нее. Но усиление контроля за их соблюдением приведет к росту издержек. США и союзники могут использовать несколько карт, чтобы усилить давление на Россию. Например, рассмотреть способы дальнейшего сокращения нефтяных доходов.

▪️Что остается Китаю?

— Внимание может быстро переключиться на Пекин, если Путин после встречи с Кимом отправится в Китай на форум «Пояс и путь» в октябре. Визит Путина осложнит положение председателя КНР Си Цзиньпина, который пытается справиться с проблемами в экономике страны. Китай оказывает дипломатическую поддержку Путину с момента начала спецоперации, но в последнее время стремится представить себя в качестве нейтрального игрока. Администрация Байдена призвала Пекин обуздать Кима и может призвать Си сделать то же самое, если он действительно встретится с Путиным.