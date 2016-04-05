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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 вер, 2023 15:41
зелене неначасі... немаслів
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greenozon
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Додано: Вів 05 вер, 2023 16:03
Banderlog написав:
хай я тільки з цієї сраки до цивілізації доберусь , все навойоване в капусту переведу
, а капусту в банки скляні і під грушу.)
Так можна НЕ чекати, а ВЖЕ по 50К/міс в десятьох банках обмінювати онлайн
vitaliiangel написав:
Вам лично и долярчику желаю как можно быстрее оказаться дома.
Дякую.
Вже Ейрмакс мав в липні повернутись і підмінити)) - та видно щось пішло не так
А будівельника податки покищо ще самі не вміють стріляти по орках)) а сам він зі своїми синами - не має часу/не хоче на фронт, бо всі в своєму бізнесі... - їм це цікавіше/приємніше, ніж бігати по окопах під обстрілами і сидіти в бліндажах з мишами
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 05 вер, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 16:07
Постачання зброї країнами Заходу гальмує корупція в Україні, - Науседа
"Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців", – заявив президент Литви Гітанас Науседа.
"Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", – додав він.
І про дивну боротьбу з корупцією:
Депутатки сільрад, які не отримують зарплат з бюджету, будуть декларуватися, вони і члени їх родин - пожиттєві РЕР й не можуть виїхати за кордон. Хоч вони ні на що не впливають.
А от ті, хто керує країною, дають вказівки суддям і ЗМІ, втручаються в роботу місцевих органів влади, впливають на бюджети, беруть участь в міжнародних перемовинах і закритих військових нарадах - не декларуються.
Мова про позаштатних радників ОП. Ці люди не вилазять з марафону, невідомо за що живуть, керують країною, і ні за що не відповідать.
Подали поправки до закону про декларування.
Позаштатні радники ОП і керівники держустанов , всі члени наглядових рад мають декларуватися. Враховуючи корупціоногенні ризики їх статусу- це принципово.
На антикорупційному комітеті відбулася фальсифікація. Спочатку 5 колег нас підтримали і проголосували за поправки, як і сама пані Радіна, але після оклику старших товаришів переголосовали і утрималися.
Сільради декларуються, ОП- ні. Дивна боротьба з корупцією.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 16:27
Из реестра коррупционеров предлагается удалить 40 тысяч из 45 тысяч человек, — глава НАПК Новиков
Планируется скрыть от общественности информацию о лицах, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, подчеркнул он.
По словам Новикова, это инициатива правительства и Министерства юстиции.
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Xenon
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Додано: Вів 05 вер, 2023 16:36
Xenon написав:
Из реестра коррупционеров предлагается удалить 40 тысяч из 45 тысяч человек, — глава НАПК Новиков
Планируется скрыть от общественности информацию о лицах, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, подчеркнул он.
По словам Новикова, это инициатива правительства и Министерства юстиции.
це ще не все
— Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції, а зараз військовослужбовець Збройних сил України, в Facebook написав наступне: «На правоохоронному комітеті [нардепи від Слуги народу] Бужанський, Павлюк та інші „слуги“ знищили суть декларування, за відновлення якого [5 вересня] голосуватиме Верховна Рада». Йдеться про законопроєкт № 9587-д. Що це означає?
— Це надзвичайно небезпечна правка, яку ви назвали. Оскільки вона дозволить, наприклад, орендувати, умовно кажучи, віллу в Іспанії (вже традиційно прикладом приводимо, тому що виявляли вілли в Іспанії, належні українським посадовцям), наприклад, формально в якоїсь іншої особи, і законно не декларувати, а вказувати лише вартість оренди цієї вілли. А при цьому вартість оренди вказується з суми, яка перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто 133 тисячі гривень.
Це значить, що можна буде користуватися дороговартісним майном — автомобілями, віллами, і при цьому приховати їх від суспільства. Тому я абсолютно Шабуніна підтримаю в цьому.
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Letusrock
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