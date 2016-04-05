Додано: Вів 05 вер, 2023 16:07

Постачання зброї країнами Заходу гальмує корупція в Україні, - Науседа



"Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців", – заявив президент Литви Гітанас Науседа.



"Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", – додав він.





І про дивну боротьбу з корупцією:



Депутатки сільрад, які не отримують зарплат з бюджету, будуть декларуватися, вони і члени їх родин - пожиттєві РЕР й не можуть виїхати за кордон. Хоч вони ні на що не впливають.



А от ті, хто керує країною, дають вказівки суддям і ЗМІ, втручаються в роботу місцевих органів влади, впливають на бюджети, беруть участь в міжнародних перемовинах і закритих військових нарадах - не декларуються.



Мова про позаштатних радників ОП. Ці люди не вилазять з марафону, невідомо за що живуть, керують країною, і ні за що не відповідать.



Подали поправки до закону про декларування.



Позаштатні радники ОП і керівники держустанов , всі члени наглядових рад мають декларуватися. Враховуючи корупціоногенні ризики їх статусу- це принципово.



На антикорупційному комітеті відбулася фальсифікація. Спочатку 5 колег нас підтримали і проголосували за поправки, як і сама пані Радіна, але після оклику старших товаришів переголосовали і утрималися.



Сільради декларуються, ОП- ні. Дивна боротьба з корупцією.