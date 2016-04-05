Banderlog написав:хай я тільки з цієї сраки до цивілізації доберусь , все навойоване в капусту переведу , а капусту в банки скляні і під грушу.)
Так можна НЕ чекати, а ВЖЕ по 50К/міс в десятьох банках обмінювати онлайн
vitaliiangel написав:Вам лично и долярчику желаю как можно быстрее оказаться дома.
Дякую. Вже Ейрмакс мав в липні повернутись і підмінити)) - та видно щось пішло не так А будівельника податки покищо ще самі не вміють стріляти по орках)) а сам він зі своїми синами - не має часу/не хоче на фронт, бо всі в своєму бізнесі... - їм це цікавіше/приємніше, ніж бігати по окопах під обстрілами і сидіти в бліндажах з мишами
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 05 вер, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Постачання зброї країнами Заходу гальмує корупція в Україні, - Науседа
"Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців", – заявив президент Литви Гітанас Науседа.
"Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", – додав він.
І про дивну боротьбу з корупцією:
Депутатки сільрад, які не отримують зарплат з бюджету, будуть декларуватися, вони і члени їх родин - пожиттєві РЕР й не можуть виїхати за кордон. Хоч вони ні на що не впливають.
А от ті, хто керує країною, дають вказівки суддям і ЗМІ, втручаються в роботу місцевих органів влади, впливають на бюджети, беруть участь в міжнародних перемовинах і закритих військових нарадах - не декларуються.
Мова про позаштатних радників ОП. Ці люди не вилазять з марафону, невідомо за що живуть, керують країною, і ні за що не відповідать.
Подали поправки до закону про декларування.
Позаштатні радники ОП і керівники держустанов , всі члени наглядових рад мають декларуватися. Враховуючи корупціоногенні ризики їх статусу- це принципово.
На антикорупційному комітеті відбулася фальсифікація. Спочатку 5 колег нас підтримали і проголосували за поправки, як і сама пані Радіна, але після оклику старших товаришів переголосовали і утрималися.
Сільради декларуються, ОП- ні. Дивна боротьба з корупцією.
Из реестра коррупционеров предлагается удалить 40 тысяч из 45 тысяч человек, — глава НАПК Новиков
Планируется скрыть от общественности информацию о лицах, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, подчеркнул он.
По словам Новикова, это инициатива правительства и Министерства юстиции.
це ще не все
— Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції, а зараз військовослужбовець Збройних сил України, в Facebook написав наступне: «На правоохоронному комітеті [нардепи від Слуги народу] Бужанський, Павлюк та інші „слуги“ знищили суть декларування, за відновлення якого [5 вересня] голосуватиме Верховна Рада». Йдеться про законопроєкт № 9587-д. Що це означає?
— Це надзвичайно небезпечна правка, яку ви назвали. Оскільки вона дозволить, наприклад, орендувати, умовно кажучи, віллу в Іспанії (вже традиційно прикладом приводимо, тому що виявляли вілли в Іспанії, належні українським посадовцям), наприклад, формально в якоїсь іншої особи, і законно не декларувати, а вказувати лише вартість оренди цієї вілли. А при цьому вартість оренди вказується з суми, яка перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто 133 тисячі гривень.
Це значить, що можна буде користуватися дороговартісним майном — автомобілями, віллами, і при цьому приховати їх від суспільства. Тому я абсолютно Шабуніна підтримаю в цьому.
Військкома із Закарпаття судили за безпідставне виключення чоловіків з військового обліку 5 вересня 2023
Як вказано у постанові Рахівського райсуду, яку винесли у серпні 2023 року, полковник Йосип Бундзяк, працюючи начальником Рахівського РТЦК та СП, перевищив свої службові повноваження, безпідставно скріплював печаткою довідки ВЛК та відмітки в особових справах про причини виключення з військового обліку без оформленого та затвердженого 16 Регіональною ВЛК свідоцтва про хворобу. Таким чином шестеро людей було безпідставно виключено з військового обліку за станом здоров’я і вони отримали право виїхати за кордон. Вказані порушення були здійснені у перші кілька місяців повномасштабної війни, однак виявили їх лише у серпні 2023 року.
На засідання суду Йосип Бундзяк не прийшов та подав на адресу суду заяву, у якій визнав свою провину у вчиненні адмінправопорушення за ч.2 ст.172-14 КУпАП (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).
Справу розглянула суддя Олена Попова, яка визнала полковника винним у адмінправопорушенні та призначила покарання у вигляді 3400 грн штрафу.
Letusrock написав:але тоді треба на державному рівні узвучити реалії "багаті платять, бідні воюють". Суспільство буде мяко кажучи проти
а как иначе, богатые платят налоги и воюют а бедные что делают, ноют без денег без работы? такой справедливости нет. Богатые деньги не на мусорке нашли, наверное на них что то держится в экономике. Я сюда не включаю блатных. там другая история.
миллионерам нужны бодигарды охранять их драгоценную жизнь и миллионы. А вы как предлагаете, неделю бодигард охраняет условного Ахметова, другую неделю наоборот?
vitaliiangel написав:а как иначе, богатые платят налоги и воюют а бедные что делают, ноют без денег без работы? такой справедливости нет. Богатые деньги не на мусорке нашли, наверное на них что то держится в экономике. я не говорю что это хорошо, дэ факто так есть.
тоді був сенс ще в 2022 назвати офіційні прайси в бюджет а не збагачувати воєнкомів / лікарів комісій / собеси та прикордонників
і ще момент, при таких розкладах бідні скажуть "нас тут нічого не тримає (кімната в гутожитку не рахується), а ви свої мільйони самі яксоь охороняйте від русні" ))
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 05 вер, 2023 18:47, всього редагувалось 1 раз.