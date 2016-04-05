Постачання зброї країнами Заходу гальмує корупція в Україні, - Науседа
"Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців", – заявив президент Литви Гітанас Науседа.
"Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", – додав він.
І про дивну боротьбу з корупцією:
Депутатки сільрад, які не отримують зарплат з бюджету, будуть декларуватися, вони і члени їх родин - пожиттєві РЕР й не можуть виїхати за кордон. Хоч вони ні на що не впливають.
А от ті, хто керує країною, дають вказівки суддям і ЗМІ, втручаються в роботу місцевих органів влади, впливають на бюджети, беруть участь в міжнародних перемовинах і закритих військових нарадах - не декларуються.
Мова про позаштатних радників ОП. Ці люди не вилазять з марафону, невідомо за що живуть, керують країною, і ні за що не відповідать.
Подали поправки до закону про декларування.
Позаштатні радники ОП і керівники держустанов , всі члени наглядових рад мають декларуватися. Враховуючи корупціоногенні ризики їх статусу- це принципово.
На антикорупційному комітеті відбулася фальсифікація. Спочатку 5 колег нас підтримали і проголосували за поправки, як і сама пані Радіна, але після оклику старших товаришів переголосовали і утрималися.
Сільради декларуються, ОП- ні. Дивна боротьба з корупцією.
Из реестра коррупционеров предлагается удалить 40 тысяч из 45 тысяч человек, — глава НАПК Новиков
Планируется скрыть от общественности информацию о лицах, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, подчеркнул он.
По словам Новикова, это инициатива правительства и Министерства юстиции.
це ще не все
— Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції, а зараз військовослужбовець Збройних сил України, в Facebook написав наступне: «На правоохоронному комітеті [нардепи від Слуги народу] Бужанський, Павлюк та інші „слуги“ знищили суть декларування, за відновлення якого [5 вересня] голосуватиме Верховна Рада». Йдеться про законопроєкт № 9587-д. Що це означає?
— Це надзвичайно небезпечна правка, яку ви назвали. Оскільки вона дозволить, наприклад, орендувати, умовно кажучи, віллу в Іспанії (вже традиційно прикладом приводимо, тому що виявляли вілли в Іспанії, належні українським посадовцям), наприклад, формально в якоїсь іншої особи, і законно не декларувати, а вказувати лише вартість оренди цієї вілли. А при цьому вартість оренди вказується з суми, яка перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто 133 тисячі гривень.
Це значить, що можна буде користуватися дороговартісним майном — автомобілями, віллами, і при цьому приховати їх від суспільства. Тому я абсолютно Шабуніна підтримаю в цьому.
Військкома із Закарпаття судили за безпідставне виключення чоловіків з військового обліку 5 вересня 2023
Як вказано у постанові Рахівського райсуду, яку винесли у серпні 2023 року, полковник Йосип Бундзяк, працюючи начальником Рахівського РТЦК та СП, перевищив свої службові повноваження, безпідставно скріплював печаткою довідки ВЛК та відмітки в особових справах про причини виключення з військового обліку без оформленого та затвердженого 16 Регіональною ВЛК свідоцтва про хворобу. Таким чином шестеро людей було безпідставно виключено з військового обліку за станом здоров’я і вони отримали право виїхати за кордон. Вказані порушення були здійснені у перші кілька місяців повномасштабної війни, однак виявили їх лише у серпні 2023 року.
На засідання суду Йосип Бундзяк не прийшов та подав на адресу суду заяву, у якій визнав свою провину у вчиненні адмінправопорушення за ч.2 ст.172-14 КУпАП (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).
Справу розглянула суддя Олена Попова, яка визнала полковника винним у адмінправопорушенні та призначила покарання у вигляді 3400 грн штрафу.
Letusrock написав:але тоді треба на державному рівні узвучити реалії "багаті платять, бідні воюють". Суспільство буде мяко кажучи проти
а как иначе, богатые платят налоги и воюют а бедные что делают, ноют без денег без работы? такой справедливости нет. Богатые деньги не на мусорке нашли, наверное на них что то держится в экономике. Я сюда не включаю блатных. там другая история.
миллионерам нужны бодигарды охранять их драгоценную жизнь и миллионы. А вы как предлагаете, неделю бодигард охраняет условного Ахметова, другую неделю наоборот?
budivelnik написав:що краще служити і продати бронь комусь за 2000-3000-5000 доларів
це все прекрасно, але тоді треба на державному рівні узвучити реалії "багаті платять, бідні воюють". Суспільство буде мяко кажучи проти
По Ваших дописах видно що Ви такий собі соціал-марксист І для того щоб в капіталістичному суспільстві створювати точки напруження - Ви свідомо маніпулюєте.. В нашому випадку ви звузили тему до - "багаті платять, бідні воюють" Але якщо розширити то вийде Від кожного по можливостям - кожному по праці... - а це вже основа соціалістичної теорії...
Нічого поганого в тому що в моменти крайнього напруження сил потрібно використовувати ефективні а не ефектні методи - я не бачу... Ті хто вміє заробляти - не факт що будуть хорошими солдатами В той час коли хороший солдат - не факт що хороший бізнесмен.. Виключення існують , але Виключення тільки підтверджують загальне правило
Тому я за ефективність , яка швидше приведе нас до перемоги А долярчики за рівність..тільки якусь викривлену Тобто повертати гроші витрачені платниками податків на середню освіту долярчиків -це десь 0,5 млн - долярчики не хочуть І воювати не хочуть Вони хочуть щоб на освіту ЇМ заробляв ХТОСЬ і воював за них ХТОСЬ а вони будуть лежати під пальмою і їсти банани.
Успіх написав:Може нам/військовим/ на 100500% краще піти додому і працювати за 10тис/міс охоронцем в атб
Ніхто не сперичається - вам краще... Але тоді поясни І ти і я був в тилу в 2014 році... Ти платив 2000 грн в місяць з 2014 по 2022=200 000 грн Державі + купив дві квартири Я платив 30 000 грн в місяць =2 400 000 грн Державі + купив одну квартиру
Це тільки я бачу що ти з 2014 по 2022 в порівнянні зі мною вкрав 2,2 млн грн? Це тільки я бачу що ти 18 місяців тринькаєш МОЇ гроші?
То чому ти не був такий категоричний в напів-мирни час?