Успіх, а якщо тобі поставити юридичну безумовну умову, що ти ідеш заробляєш, замість тих кого ти вважаєш непотрібними для країни, але якщо через місяць-два-три, ти не виходиш на заробіток в умовних 50-100-150 тис./міс, то безумовно повертаєшся ще на 1,5 роки, як тей хто не зміг забезпечувати економіку для тих хто пішов замість тебе? Такі умови тобі підійдуть?
Війна, в нашому випадку, це вже давно про економіку, і баланс між економікою і потребами військових, для того щоб економіка могла забезпечувати військових, це залізно пов'язані речі. Без забезпечення, військо довго не навоює. Ось так жорстко і цинічно, але це дуже впливає на рейтинги тому вголос владою не буде озвучуватися ніколи. І, так вже давно пора переходити на максимально ефективне використання ресурсів які є, як людських, так і економічних, хоча це і потребує різких і цинічних кроків від влади і вб'є фактично будь-які рейтинги, але дозволить перемогти. З погіршенням ситуації на фронті ми все далі будемо йти по такому прагматичному шляху, тому що у нас не буде вибору.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 05 вер, 2023 19:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:а как иначе, богатые платят налоги и воюют а бедные что делают, ноют без денег без работы? такой справедливости нет. Богатые деньги не на мусорке нашли, наверное на них что то держится в экономике. я не говорю что это хорошо, дэ факто так есть.
тоді був сенс ще в 2022 назвати офіційні прайси в бюджет а не збагачувати воєнкомів / лікарів комісій / собеси та прикордонників
Звичайно що був...але війни не було , а справедливості вимагали всі.. При чому справедливість з точки зору бідного це коли в нього є все те що є в багатого, але при цьому бідний не вважає за правильне працювати так само як працює багатий
Letusrock написав:і ще момент, при таких розкладах бідні скажуть "нас тут нічого не тримає (кімната в гутожитку не рахується), а ви свої мільйони самі яксоь охороняйте від русні" ))
Так на хвилинку Останній розподіл житла відбувався в 1990 році..і якраз житлом у нас забезпечені більш менш рівномірно, бо поділили тих 850 млн м2 які були станом на 1991 рік А з 1991 по сьогодні збудували всього 250 млн м2 ..при цьому не всі ці збудовані метри пішли олігархам.. Той самий тутешній нитик має хату в селі дві квартири у Львові житло жінки у Львові Він по вашому до яких відноситься -до студентів чи багатих?
Letusrock написав:тоді був сенс ще в 2022 назвати офіційні прайси в бюджет а не збагачувати воєнкомів / лікарів комісій / собеси та прикордонників
Теж як варіант - хоч офіційно пішло б на потреби ЗСУ(хоч би декілька тисяч додаткових дронів закупили б за зібрані кошти)
Можна прайси накшталт: ✓ - броня від призову на 5р. з правом виїзду закордон - 50Кдол. ✓ - броня від призову на 5р. без права виїзду за кордон - 20Кдол. ✓ - броня від призову на 1р. без права виїзду закордон - 5Кдол.
Letusrock написав:тоді був сенс ще в 2022 назвати офіційні прайси в бюджет а не збагачувати воєнкомів / лікарів комісій / собеси та прикордонників
Теж як варіант - хоч офіційно пішло б на потреби ЗСУ(хоч би декілька тисяч додаткових дронів закупили б за зібрані кошти)
Можна прайси накшталт: ✓ - броня від призову на 5р. з правом виїзду закордон - 50Кдол. ✓ - броня від призову на 5р. без права виїзду за кордон - 20Кдол. ✓ - броня від призову на 1р. без права виїзду закордон - 5Кдол.
✓ДумайТЕ! ✓ДійТЕ! ✓БагатійТЕ!
Але, ж перший хто почне кричати про те що багаті відкупляються... буде основний ядерний електрат теперішньої партії, хоча такий варіант з економічної точки зору для держави доволі прийнятний для збільшення фінансування війська (а не воєнкомів та ВЛК), але це вб'є рейтинг і призведе до навіть більшої ненависті пересічного до "багатіїв" які відкупились...
_Mykola_ написав:Але, ж перший хто почне кричати про те що багаті відкупляються... буде основний ядерний електрат теперішньої партії, хоча такий варіант з економічної точки зору для держави доволі прийнятний для збільшення фінансування війська (а не воєнкомів та ВЛК), але це вб'є рейтинг і призведе до навіть більшої ненависті пересічного до "багатіїв" які відкупились...
В самомопроголошеному арцаху зробили, і все працювало. Або платиш чималий військовий збір, або йдеш воювати. Тільки, як і рік назад, можу повторити, що зелені не спроможні приймати відповідальні рішення.
У рамках підготовки закону "Про державний бюджет на 2024 рік" Кабмін пропонуватиме спрямувати всі надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з виплат військовим у державний бюджет. Зараз 64% надходжень від цього податку залишаються у місцевих бюджетах. Про це перший заступник керівника комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram, констатує "БізнесЦензор".
"Щодо військового ПДФО. Моя колега, Галина Васильченко запитала у Мінфіну, що планується на 2024 рік. ️Відповідь Мінфіну: планується що всі 100% ПДФО із зарплат військових будуть йти у спецфонд держбюджету і направлятися на потреби оборони", – написав Железняк.
Він додав, що відповідні поправки внесуть до Бюджетного кодексу разом із ухваленням закону "Про державний бюджет на 2024 рік".
Надходження від ПДФО є найбільшим джерелом наповнення місцевих бюджетів. Після початку повномасштабної війни завдяки збільшенню кількості військовослужбовців та підвищенню розмірів їх грошового забезпечення громади, у яких розташовані військові частини, отримали додаткові податкові надходження.
За інформацією ЕП, 21% доходів місцевих бюджетів за 2022 рік (83,6 млрд грн) припав на ПДФО із зарплат військовослужбовців. За шість місяців 2023 року частка податків з грошового забезпечення військових у доходах місцевих громад сягнула 22,9% (50 млрд грн).
НЕ ИСКЛЮЧЕНО что рано или поздно валюту конфискуют на закупку оружия, дадут месяц на обмен по заниженному курсу, впоследствии и запретят расстрельной статьёй. Будете мучаться обменять ваш доллар на кило фантиков с конфискацией или хранить на глубине 2 метра в погребе.
табло обменников же запретили? почему бы не запретить сами обменники.
война завтра не закончится, золото и валюту будут первыми конфисковывать, если западной помощи начнет не хватать. За гривну хаймарсы не купишь. Были же прецеденты в истории.
Та перше ніж тутешніх пересічних кошмарити - можна спочатку покошмарити закордонних ухилянтів))) >>>>>
slonomag написав:
airmax78 написав:Ну так, чомусь всі натягують на надзвичайну ситуацію правила що працювали у звичайному житті. Чомусь людям здається що 6+ мільйонів біженців - це норм ситуація і варіантів що їх можуть без їхньої згоди повернути - взагалі не існує. Звідси увесь цей наївняк про суди, порушення прав людини і т.п. булшіт.
Масової екстрадиції ухилянтів з-за кордону не буде, - Веніславський. Процедура екстрадиції чоловіків-ухилянтів з-за кордону непроста. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив член комітету Ради з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ. "З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має індивідуальний характер. Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції", - пояснив парламентар. За словами Веніславського, з огляду на європейські правові стандарти – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. Джерело: https://censor.net/ua/v3441485
А що няньчитись з закордонними ухилянтами? Видати жорсткий закон - розголосити його по всіх засобах масової інформації - крутити всюди його щоденно/цілий місяць! Що при не неповернені в Україну і неявці у ТЦК протягом 2-х місяців з дня ухвали цього закону - все виявлене майно ухилянтів (яке заморозять з першого дня дії закону) конфіскують на користь ЗСУ, а також НЕ будуть розморожені, а будуть конфісковані всі кошти/рахунки/картки в банках, які будуть також заморожені в перший же день прийняття цього закону!
Все буде Україна! Слава Україні!
з такими законами приймуть не в ЄС і НАТО а в тайожний союз з КНДР, КНР, РФ та Іраном