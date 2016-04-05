Додано: Вів 05 вер, 2023 18:54

а якщо тобі поставити юридичну безумовну умову, що ти ідеш заробляєш, замість тих кого ти вважаєш непотрібними для країни, але якщо через місяць-два-три, ти не виходиш на заробіток в умовних 50-100-150 тис./міс, то безумовно повертаєшся ще на 1,5 роки, як тей хто не зміг забезпечувати економіку для тих хто пішов замість тебе?Такі умови тобі підійдуть?Війна, в нашому випадку, це вже давно про економіку, і баланс між економікою і потребами військових, для того щоб економіка могла забезпечувати військових, це залізно пов'язані речі. Без забезпечення, військо довго не навоює.Ось так жорстко і цинічно, але це дуже впливає на рейтинги тому вголос владою не буде озвучуватися ніколи.І, так вже давно пора переходити на максимально ефективне використання ресурсів які є, як людських, так і економічних, хоча це і потребує різких і цинічних кроків від влади і вб'є фактично будь-які рейтинги, але дозволить перемогти. З погіршенням ситуації на фронті ми все далі будемо йти по такому прагматичному шляху, тому що у нас не буде вибору.