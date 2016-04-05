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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 вер, 2023 20:31
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Додано: Вів 05 вер, 2023 20:34
maxprofit написав: pesikot написав: Успіх написав:
✓ДумайТЕ!
✓ДійТЕ!
✓БагатійТЕ!
\
Ти такі лозунги задвигав з 2019 року
Тепер ти півтора року у війську і ниєшь на форумі
Висновків не зробив
І сцишься всі претензії висловити тому, за кого ти так топив
Спочатку голосують за янукоїда, потім - за банду регіонатов, опазеже, лакеїв народа, і потім бігають від ТЦК .
Але ж зробили це разом, кінець епохи брехні же ж !
Якби ж то тільки від ТЦК. Карма за содіяне щоденно забирає житло, здоров'я, рідних..., а розуміння причин/наслідків так і нема.
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Schmit
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Додано: Вів 05 вер, 2023 21:34
на раша тв смакують, як вони підбили абрамс, кажуть що нічєго сєрьйознаго в ньом нєт
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Yuri_61
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Bukka
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