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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4980498149824983
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 20:31

Красиво убивають рузьких окупантів
https://www.reddit.com/r/UkraineWarVide ... ukrainian/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 20:34

  maxprofit написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:
✓ДумайТЕ!
✓ДійТЕ!
✓БагатійТЕ! :lol: :lol: :lol:
\
Ти такі лозунги задвигав з 2019 року
Тепер ти півтора року у війську і ниєшь на форумі
Висновків не зробив

І сцишься всі претензії висловити тому, за кого ти так топив

Спочатку голосують за янукоїда, потім - за банду регіонатов, опазеже, лакеїв народа, і потім бігають від ТЦК .
Але ж зробили це разом, кінець епохи брехні же ж !

Якби ж то тільки від ТЦК. Карма за содіяне щоденно забирає житло, здоров'я, рідних..., а розуміння причин/наслідків так і нема.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на раша тв смакують, як вони підбили абрамс, кажуть що нічєго сєрьйознаго в ньом нєт
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 21:42

  Schmit написав: Карма за содіяне щоденно забирає житло, здоров'я, рідних..., а розуміння причин/наслідків так і нема.

Тобто вам, зрадофілам, доведеться вигрібати до сьомого коліна :!:
fler
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