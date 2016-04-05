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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 вер, 2023 20:34
maxprofit написав: pesikot написав: Успіх написав:
✓ДумайТЕ!
✓ДійТЕ!
✓БагатійТЕ!
\
Ти такі лозунги задвигав з 2019 року
Тепер ти півтора року у війську і ниєшь на форумі
Висновків не зробив
І сцишься всі претензії висловити тому, за кого ти так топив
Спочатку голосують за янукоїда, потім - за банду регіонатов, опазеже, лакеїв народа, і потім бігають від ТЦК .
Але ж зробили це разом, кінець епохи брехні же ж !
Якби ж то тільки від ТЦК. Карма за содіяне щоденно забирає житло, здоров'я, рідних..., а розуміння причин/наслідків так і нема.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 23:25
fler написав: Schmit написав:
Карма за содіяне щоденно забирає житло, здоров'я, рідних..., а розуміння причин/наслідків так і нема.
Тобто вам, зрадофілам, доведеться вигрібати до сьомого коліна
слово то яке вивчили - "зрадофіли" і тичуть його у всі... скрізь. ще одне підтвердження, що у рожевопоніфілів з розумінням причинно-наслідкових звязків тяжко. дуже тяжко... навіть якщо і є хоч трохи того розуміння, в силу якихось причин (гординя чи ще щось) воно вперто ігнорується. і таки вигрібати, а до сьомого чи ні, то вже як карта ляже. але нажаль всім....
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Додано: Сер 06 вер, 2023 00:17
_Mykola_ написав:
Війна, в нашому випадку, це вже давно про економіку, і баланс між економікою і потребами військових, для того щоб економіка могла забезпечувати військових, це залізно пов'язані речі. Без забезпечення, військо довго не навоює.
Ось так жорстко і цинічно
цинічно то правильно . Хай забезпечують нас краще, не то не навоюєм.))) Поки стимул тіки в тому що одбирають 100т в нерадівих. Бо 100т то за успішне виконання бойового завдання. Грубо кажучи од батальйону в ніч іде чоловік 60 розбиті на групи до 10 чоловік. Й це даж не штурмові групи а скоріше розвідка боєм щоб виявити безпілотниками й подавити артою осередки опору. Так от цих 60 не кожну ніч мож нашкребти. А піхотний батальйон по штатці то чоловік 700. В глухій обороні воювати проще , люди окопались і їм нікуди діватись. А заставити йти вночі на розтяжки і не втекти при першому обстрілі мінометному це вже не просто. Тим більше що групки малі і на кожну мотіваторів не нашкребеш. Короч якось так...
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