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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 вер, 2023 00:17
_Mykola_ написав:
Війна, в нашому випадку, це вже давно про економіку, і баланс між економікою і потребами військових, для того щоб економіка могла забезпечувати військових, це залізно пов'язані речі. Без забезпечення, військо довго не навоює.
Ось так жорстко і цинічно
цинічно то правильно . Хай забезпечують нас краще, не то не навоюєм.))) Поки стимул тіки в тому що одбирають 100т в нерадівих. Бо 100т то за успішне виконання бойового завдання. Грубо кажучи од батальйону в ніч іде чоловік 60 розбиті на групи до 10 чоловік. Й це даж не штурмові групи а скоріше розвідка боєм щоб виявити безпілотниками й подавити артою осередки опору. Так от цих 60 не кожну ніч мож нашкребти. А піхотний батальйон по штатці то чоловік 700. В глухій обороні воювати проще , люди окопались і їм нікуди діватись. А заставити йти вночі на розтяжки і не втекти при першому обстрілі мінометному це вже не просто. Тим більше що групки малі і на кожну мотіваторів не нашкребеш. Короч якось так...
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Додано: Сер 06 вер, 2023 01:34
Фактажа
drevlyanin написав: ЛАД написав: Schmit написав:
Багато тих, що ще донедавна мали відстрочку по батькам/дружинам інвалідам. Сиділи люди в Україні, працювали на економіку, так ні, потрібно було їх погнати з країни назавжди безглуздими змінами до закону.
Ну нічого, от Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків. А є ще Кошовий, Пікалов та ще багато-багато подібних героїв-орденоносців. Так що все добре, є кому країну захищати.
Переможемо.
[youtube]3s1_LcNqDgI...
Нравится мне пан Олешко. Вместе со Schmit
"ом.
Обвиняет всех в "ухилянстве", но сам вещает не с фронта, а из тёплой квартиры.
Сравнивает нашу западную границу с берлинской стеной.
На всю страну обвиняет Резникова и вместе с ним Зеленского в воровстве у армии. Обвиняет их в неверии в победу и нежелании победы Украины. Делает эти обвинения без доказательств, совершенно голословно. При этом рассказывает об отсутствии свободы слова и о том, что "Зеленський за кілька років зробив з України Північну Корею, де немає свободи слова". Интересно, где бы он был через 5 минут после такого выступления в Сев. Корее. Да и не только в Сев. Корее, а просто в воюющей стране.
И да, "Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків" (в 57 лет), а паны Олешко с Schmit
"ом ну никак не подходят.
Но на нашем форуме всё это проходит за милую душу.
Так, йти добровольцем зараз бажаючих не багато але по фактажу є заперечення? Чи відданість кварталу вам очі закриває? Все норм з резніковими, арахаміями та ін??
в видео Олешко как раз и нет. Есть только абсолютно голословные обвинения.
Как и почти во всех видео, кот. выкладывает Schmit
.
Поэтому не могу сказать всё норм или всё ненорм. Я лично не верю, что Резников казнокрад. Тем более, что он отстёгивает Зеленскому. Хотя не могу сказать, что это принципиально невозможно.
Но для того, чтобы выдвигать такие обвинения нужны серьёзные доказательства.
У Олешко этого нет. В таком случае это ИПСО в пользу России.
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ЛАД
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Додано: Сер 06 вер, 2023 01:39
Schmit написав: ЛАД написав:
И да, "Резніков вже безробітний, цілком підходить для підміни Долярчиків" (в 57 лет), а паны Олешко с Schmit"ом ну никак не подходят.
Никак.
Виправляйте свої помилки самі, вас же більшість, але ви досі після всього, що відбувається навіть не усвідомили, що накоїли.
.......
Мы воюем за Зеленского или Порошенко?
Я думал, что за Украину и её будущее.
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ЛАД
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Додано: Сер 06 вер, 2023 01:46
М-да...
Пробиваем дно.
Уже Успіх кого-то обокрал и тринькает 18 месяцев чужие деньги.
Печально.
Даже не знаю, как должны реагировать солдаты на такие обвинения.
Что-то мне кажется, что такие высказывания недопустимы и не звучали ни в одной стране, воюющей за свою свободу.
Не представляю такого во время 2-ой мировой ни в СССР, ни в США, ни в Великобритании.
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ЛАД
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Додано: Сер 06 вер, 2023 07:18
ЛАД написав:М-да...
Пробиваем дно.
Уже Успіх кого-то обокрал и тринькает 18 месяцев чужие деньги.
Печально.
Даже не знаю, как должны реагировать солдаты на такие обвинения.
Что-то мне кажется, что такие высказывания недопустимы и не звучали ни в одной стране, воюющей за свою свободу.
Не представляю такого во время 2-ой мировой ни в СССР, ни в США, ни в Великобритании.
Не помню кто этот случай из жизни рассказал.
Пьяный кацап обмазал фекалиями тамбур вагона, стоит весь в ..овне. проводница говорит, вы что же наделали, это вы всё натворили. А он стоит с ног до головы в фекалиях, затягивается и грит: А НЕ ДОКАЗАНО ЭТО
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