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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4981498249834984
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:13

  freeze написав:Наконец уехал в отпуск на 10 дней, впервые за полтора года, и поймал себя на мысли, что в оплачиваемом кем-то отпуске я в первый раз в жизни, при том, что возраст предпенсионный, потому что почти всю жизнь предприниматель, который не оплачивает себе отпуск, а терпит убытки от отпуска ))
Сейчас тоже из-за отпуска в 10 дней вычтет финслужба 33 000 грн, но и хрен с ним и это правильно, поймал себя на мысли, что я только на четвертый день отпуска снял какую-то пелену с головы, до этого в голове был опасный туман, агрессивность, чудовищная усталость, неработоспособность, кошмары во сне, болезненная тревожность.
И вот отпустило, ура !!!

Гарної вам відпустки! З вашою "роботою" вкрай необхідно знаходити час на відновлення сил, "перезавантаження" думок і т.п.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:31

  budivelnik написав:Нічого поганого в тому що в моменти крайнього напруження сил потрібно використовувати ефективні а не ефектні методи - я не бачу...
Ті хто вміє заробляти - не факт що будуть хорошими солдатами
В той час коли хороший солдат - не факт що хороший бізнесмен..
Виключення існують , але
Виключення тільки підтверджують загальне правило

Було б прекрасно, якби це так було. Але озвучу непопулярну в тилу думку.
На жаль, ви херню пишете. Правило якраз зворотнє: хто успішний в цивільному житті, розумний, освітчений, як правило, буде непоганим солдатом.
Хто до мобілізації шаройобився - з високою ймовірністю буде шаройобитися й тут.
Хто любив випити на гражданці - має значно більші шанси стати аватаром.
Тому питання найбільш ефективного використання людського ресурсу - це питання оптимуму функції з величезною кількістю змінних. Навряд чи воно має простий розвязок.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:39

  Hotab написав:ЛАД ,

А під час 2СВ були такі, хто озолотились на війні ?

Не треба натягувати сову на глобус , ссср керувала галіма комуністична партія. Мої предки крім ссср воювали і за німців і за римунів. Європейці платили непогано. Одна з родичів отримувала за свого брата служившого в сс військову пенсію по втраті годувальника ще в 80ті роки в союзі. А тут і рибку зїсти хотять... ))) до речі скіки Вам платять в місяць?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:40

  sashaqbl написав:Правило якраз зворотнє: хто успішний в цивільному житті, розумний, освітчений, як правило, буде непоганим солдатом.

За умови, якщо добровільно, а не примусово.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Хто любив випити на гражданці - має значно більші шанси стати аватаром.

Людина може бути реально провідним фахівцем\керівником\бізнесменом в тилу з десятками років досвіду, але для армії - рядовим. І що їй робити. Швидше без рук-ніг залишиться ніж до молодшого офіцера доросте
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вы вообще только представьте уровень цинизма: закрыть публичное декларирование от наших с вами глаз за наши же деньги
beee
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:54

  flyman написав:За умови, якщо добровільно, а не примусово.

Нє, за умови, що він не ідіот. І до нього дійде, що від його ефективності та ефективності оточення значною мірою залежить їхнє життя і оточення.
Зараз більшість мобілізовані "примусово", як ти пишеш. Але одні вчаться воювати, а інші спиваються.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ и призвал всех остальных последовать его примеру. Похоже, формируется отдельный ударный батальон мэров.
Кстати, месяцев 15 назад мелькнуло пару репортажей на ТВ с грозой всех скотыняк Ляшко в камуфляже и с автоматом. С тех пор о нем ни слуху, ни духу.
Переживаю за него очень.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:17

  beee написав:Вы вообще только представьте уровень цинизма: закрыть публичное декларирование от наших с вами глаз за наши же деньги

Кінець епохи брехні ...
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