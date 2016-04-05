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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4982498349844985>
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:31

  budivelnik написав:Нічого поганого в тому що в моменти крайнього напруження сил потрібно використовувати ефективні а не ефектні методи - я не бачу...
Ті хто вміє заробляти - не факт що будуть хорошими солдатами
В той час коли хороший солдат - не факт що хороший бізнесмен..
Виключення існують , але
Виключення тільки підтверджують загальне правило

Було б прекрасно, якби це так було. Але озвучу непопулярну в тилу думку.
На жаль, ви херню пишете. Правило якраз зворотнє: хто успішний в цивільному житті, розумний, освітчений, як правило, буде непоганим солдатом.
Хто до мобілізації шаройобився - з високою ймовірністю буде шаройобитися й тут.
Хто любив випити на гражданці - має значно більші шанси стати аватаром.
Тому питання найбільш ефективного використання людського ресурсу - це питання оптимуму функції з величезною кількістю змінних. Навряд чи воно має простий розвязок.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:39

  Hotab написав:ЛАД ,

А під час 2СВ були такі, хто озолотились на війні ?

Не треба натягувати сову на глобус , ссср керувала галіма комуністична партія. Мої предки крім ссср воювали і за німців і за римунів. Європейці платили непогано. Одна з родичів отримувала за свого брата служившого в сс військову пенсію по втраті годувальника ще в 80ті роки в союзі. А тут і рибку зїсти хотять... ))) до речі скіки Вам платять в місяць?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:40

  sashaqbl написав:Правило якраз зворотнє: хто успішний в цивільному житті, розумний, освітчений, як правило, буде непоганим солдатом.

За умови, якщо добровільно, а не примусово.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Хто любив випити на гражданці - має значно більші шанси стати аватаром.

Людина може бути реально провідним фахівцем\керівником\бізнесменом в тилу з десятками років досвіду, але для армії - рядовим. І що їй робити. Швидше без рук-ніг залишиться ніж до молодшого офіцера доросте
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 10:54

  flyman написав:За умови, якщо добровільно, а не примусово.

Нє, за умови, що він не ідіот. І до нього дійде, що від його ефективності та ефективності оточення значною мірою залежить їхнє життя і оточення.
Зараз більшість мобілізовані "примусово", як ти пишеш. Але одні вчаться воювати, а інші спиваються.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ и призвал всех остальных последовать его примеру. Похоже, формируется отдельный ударный батальон мэров.
Кстати, месяцев 15 назад мелькнуло пару репортажей на ТВ с грозой всех скотыняк Ляшко в камуфляже и с автоматом. С тех пор о нем ни слуху, ни духу.
Переживаю за него очень.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:22

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Переживаю за него очень.

Німецькі ковбаски і пивасик допоможуть зняти цей стрес.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:07

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:...............
Так, йти добровольцем зараз бажаючих не багато але по фактажу є заперечення? Чи відданість кварталу вам очі закриває? Все норм з резніковими, арахаміями та ін??

Фактажа в видео Олешко как раз и нет. Есть только абсолютно голословные обвинения.
Как и почти во всех видео, кот. выкладывает Schmit.

Для прикладу про яйця, про куртки... - давно все документально підтверджено, але і далі "Фактажа нет". Ну про що далі говорити, це клініка.
..........
Так так, в його відомстві крадуть, усі кругом про це говорять, документально підтверджують, а він бідачка про це просто не знав, та й досі не здогадується.

Согласен, у Вас явная клиника.
Подтверждено по яйцам и курткам.
Есть хоть какие-то доказательства того, что Резников в этом замешан и, тем более, что он отстёгивал Зеленскому?
Второй вопрос. У нас есть куча правоохранителей. Не знаю, сколько их сейчас, но в мирное время их было чуть ли не больше, чем армии. Почему при этом Олешко выдвигает претензии не к ним, а Резникову и Зеленскому? Они препятствовали расследованию?
  ЛАД написав:Но для того, чтобы выдвигать такие обвинения нужны серьёзные доказательства.
У Олешко этого нет. В таком случае это ИПСО в пользу России.

У нас есть предатели и, возможно, немало. Вы будете считать это доказательством моего обвинения Вас в работе на росс. разведку?
Как-то сомневаюсь. :)
Хотя Ваши посты вполне тянут на "ИПСО в пользу России".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Румыния признала, что части российского БПЛА упали на территории страны

Об этом заявил глава Минобороны государства Анхель Тилвар, передает Antena 3 CNN.

По его словам,обломки обнаружили около поселка Плауру, что граничит с украинским городом Измаил Одесской области. Он добавил, что в связи с этим нужно усилить меры безопасности.

"Мы обследовали очень большую территорию, в том числе и ту, о которой велись дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что на этой территории были найдены фрагменты, которые могут быть от дрона", - сказал министр.

Ранее Румыния отрицала факт падения обломков на своей территории.
GALeon
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