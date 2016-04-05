|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:31
budivelnik написав:
Нічого поганого в тому що в моменти крайнього напруження сил потрібно використовувати ефективні а не ефектні методи - я не бачу...
Ті хто вміє заробляти - не факт що будуть хорошими солдатами
В той час коли хороший солдат - не факт що хороший бізнесмен..
Виключення існують , алеВиключення тільки підтверджують загальне правило
Було б прекрасно, якби це так було. Але озвучу непопулярну в тилу думку.
На жаль, ви херню пишете. Правило якраз зворотнє: хто успішний в цивільному житті, розумний, освітчений, як правило, буде непоганим солдатом.
Хто до мобілізації шаройобився - з високою ймовірністю буде шаройобитися й тут.
Хто любив випити на гражданці - має значно більші шанси стати аватаром.
Тому питання найбільш ефективного використання людського ресурсу - це питання оптимуму функції з величезною кількістю змінних. Навряд чи воно має простий розвязок.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1357
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:39
Hotab написав:ЛАД
,
А під час 2СВ були такі, хто озолотились на війні ?
Не треба натягувати сову на глобус , ссср керувала галіма комуністична партія. Мої предки крім ссср воювали і за німців і за римунів. Європейці платили непогано. Одна з родичів отримувала за свого брата служившого в сс військову пенсію по втраті годувальника ще в 80ті роки в союзі. А тут і рибку зїсти хотять... ))) до речі скіки Вам платять в місяць?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 493
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:40
sashaqbl написав:
Правило якраз зворотнє: хто успішний в цивільному житті, розумний, освітчений, як правило, буде непоганим солдатом.
За умови, якщо добровільно, а не примусово.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32244
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1530 раз.
- Подякували: 2681 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:44
sashaqbl написав:
Хто любив випити на гражданці - має значно більші шанси стати аватаром.
Людина може бути реально провідним фахівцем\керівником\бізнесменом в тилу з десятками років досвіду, але для армії - рядовим. І що їй робити. Швидше без рук-ніг залишиться ніж до молодшого офіцера доросте
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 728
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 вер, 2023 10:54
flyman написав:
За умови, якщо добровільно, а не примусово.
Нє, за умови, що він не ідіот. І до нього дійде, що від його ефективності та ефективності оточення значною мірою залежить їхнє життя і оточення.
Зараз більшість мобілізовані "примусово", як ти пишеш. Але одні вчаться воювати, а інші спиваються.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1357
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 вер, 2023 11:10
Мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ и призвал всех остальных последовать его примеру. Похоже, формируется отдельный ударный батальон мэров.
Кстати, месяцев 15 назад мелькнуло пару репортажей на ТВ с грозой всех скотыняк Ляшко в камуфляже и с автоматом. С тех пор о нем ни слуху, ни духу.
Переживаю за него очень.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 12036
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1680 раз.
- Подякували: 3593 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 06 вер, 2023 14:22
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19056
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2192 раз.
- Подякували: 3140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 вер, 2023 14:24
antey1969 написав:
Переживаю за него очень.
Німецькі ковбаски і пивасик допоможуть зняти цей стрес.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13543
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 вер, 2023 15:07
Schmit написав: ЛАД написав:
Фактажа
drevlyanin написав:
...............
Так, йти добровольцем зараз бажаючих не багато але по фактажу є заперечення? Чи відданість кварталу вам очі закриває? Все норм з резніковими, арахаміями та ін??
в видео Олешко как раз и нет. Есть только абсолютно голословные обвинения.
Как и почти во всех видео, кот. выкладывает Schmit
.
Для прикладу про яйця, про куртки... - давно все документально підтверджено, але і далі "Фактажа нет". Ну про що далі говорити, це клініка.
..........
Так так, в його відомстві крадуть, усі кругом про це говорять, документально підтверджують, а він бідачка про це просто не знав, та й досі не здогадується.
Согласен, у Вас явная клиника.
Подтверждено по яйцам и курткам.
Есть хоть какие-то доказательства того, что Резников в этом замешан и, тем более, что он отстёгивал Зеленскому?
Второй вопрос. У нас есть куча правоохранителей. Не знаю, сколько их сейчас, но в мирное время их было чуть ли не больше, чем армии. Почему при этом Олешко выдвигает претензии не к ним, а Резникову и Зеленскому? Они препятствовали расследованию?
ЛАД написав:
Но для того, чтобы выдвигать такие обвинения нужны серьёзные доказательства.
У Олешко этого нет. В таком случае это ИПСО в пользу России.
У нас есть предатели и, возможно, немало. Вы будете считать это доказательством моего обвинения Вас
в работе на росс. разведку?
Как-то сомневаюсь.
Хотя Ваши посты вполне тянут на "ИПСО в пользу России".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25661
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5112 раз.
- Подякували: 4759 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 06 вер, 2023 15:12
Румыния признала, что части российского БПЛА упали на территории страны
Об этом заявил глава Минобороны государства Анхель Тилвар, передает Antena 3 CNN.
По его словам,обломки обнаружили около поселка Плауру, что граничит с украинским городом Измаил Одесской области. Он добавил, что в связи с этим нужно усилить меры безопасности.
"Мы обследовали очень большую территорию, в том числе и ту, о которой велись дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что на этой территории были найдены фрагменты, которые могут быть от дрона", - сказал министр.
Ранее Румыния отрицала факт падения обломков на своей территории.
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1163
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119489
|
|
|6076
|496843
|
|
|1
|6092
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|