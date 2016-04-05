Додано: Сер 06 вер, 2023 15:29

Hotab написав: ЛАД ,



Печально.

Даже не знаю, как должны реагировать солдаты на такие обвинения.





Ну крім Успіха такого нікому і не кажуть. Бо і я, наприклад, ні від кого, крім Успіха, не чув стільки

ниття за гроші. Бо з тих, кого знаю, якщо отримує мало (менше ніж хтось інший) , так він і не ризикує так сильно . Якщо ризикує, так і отримує нормально. Наш герой за переноску бусоля хоче отримувати як перша лінія атаки. І не просто мовчки хоче, а виносить всім мізки. Ну крім Успіха такого нікому і не кажуть. Бо і я, наприклад, ні від кого, крім Успіха, не чув стількиниття за гроші. Бо з тих, кого знаю, якщо отримує мало (менше ніж хтось інший) , так він і не ризикує так сильно . Якщо ризикує, так і отримує нормально. Наш герой за переноску бусоля хоче отримувати як перша лінія атаки. І не просто мовчки хоче, а виносить всім мізки.

Не представляю такого во время 2-ой мировой ни в СССР,...

А під час 2СВ були такі, хто озолотились на війні ? Я не про мародерів, які з Німеччини везли хто сумками, а хто і вагонами, а про саме бойові дії?

Може який супервдалий снайпер, легенда. Але щоб звичайний переносник бусоля з казна якої лініюї (може пʼятої ) за рік війни заробив на квартиру…

І при цьому , головне!!!! мало! А під час 2СВ були такі, хто озолотились на війні ? Я не про мародерів, які з Німеччини везли хто сумками, а хто і вагонами, а про саме бойові дії?Може який супервдалий снайпер, легенда. Але щоб звичайний переносник бусоля з казна якої лініюї (може пʼятої ) за рік війни заробив на квартиру…І при цьому , головне!!!! мало!

уменьшить

Успіх гораздо больше пишет о ротации (хотя бы), а лучше о демобилизации после какого-то определённого времени на фронте. Об этом пишут и другие, просто Успіх более разговорчивый.1. Не он назначил такую зарплату военным. И для него это не было стимулом пойти в армию. Пошёл по повестке. И пошёл бы и при более низкой оплате.2. Он не писал, что этого мало. О деньгах он заговорил, когда в новом году хотелиоплату. Видел здесь недовольство и от других - уменьшение зарплаты никого не радует. Писал об этом и freeze - гораздо более рассудительный и спокойный человек, соответственно и писал спокойнее.И уж, в любом случае, "Успіх кого-то обокрал и тринькает 18 месяцев чужие деньги" это за рамками и "Не представляю такого во время 2-ой мировой" я писал об этом, а не о доходах военных.М-да...Пробиваем дно.Уже Успіх кого-то обокрал и тринькает 18 месяцев чужие деньги.Печально.Даже не знаю, как должны реагировать солдаты на такие обвинения.Что-то мне кажется, что такие высказывания недопустимы и не звучали ни в одной стране, воюющей за свою свободу.Не представляю такого во время 2-ой мировой ни в СССР, ни в США, ни в Великобритании.