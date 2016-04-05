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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4982498349844985
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:14

  GALeon написав: Румыния признала, что части российского БПЛА упали на территории страны

Об этом заявил глава Минобороны государства Анхель Тилвар, передает Antena 3 CNN.

По его словам,обломки обнаружили около поселка Плауру, что граничит с украинским городом Измаил Одесской области. Он добавил, что в связи с этим нужно усилить меры безопасности.

"Мы обследовали очень большую территорию, в том числе и ту, о которой велись дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что на этой территории были найдены фрагменты, которые могут быть от дрона", - сказал министр.

Ранее Румыния отрицала факт падения обломков на своей территории.

Виразила глибоке занепокоєння. НАТО мовчить як заморожений окунь.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:29

  Hotab написав:ЛАД ,

Печально.
Даже не знаю, как должны реагировать солдаты на такие обвинения.


Ну крім Успіха такого нікому і не кажуть. Бо і я, наприклад, ні від кого, крім Успіха, не чув стільки
ниття за гроші. Бо з тих, кого знаю, якщо отримує мало (менше ніж хтось інший) , так він і не ризикує так сильно . Якщо ризикує, так і отримує нормально. Наш герой за переноску бусоля хоче отримувати як перша лінія атаки. І не просто мовчки хоче, а виносить всім мізки.

Успіх гораздо больше пишет о ротации (хотя бы), а лучше о демобилизации после какого-то определённого времени на фронте. Об этом пишут и другие, просто Успіх более разговорчивый.

Не представляю такого во время 2-ой мировой ни в СССР,...

А під час 2СВ були такі, хто озолотились на війні ? Я не про мародерів, які з Німеччини везли хто сумками, а хто і вагонами, а про саме бойові дії?
Може який супервдалий снайпер, легенда. Але щоб звичайний переносник бусоля з казна якої лініюї (може пʼятої ) за рік війни заробив на квартиру…
І при цьому , головне!!!! мало!

1. Не он назначил такую зарплату военным. И для него это не было стимулом пойти в армию. Пошёл по повестке. И пошёл бы и при более низкой оплате.
2. Он не писал, что этого мало. О деньгах он заговорил, когда в новом году хотели уменьшить оплату. Видел здесь недовольство и от других - уменьшение зарплаты никого не радует. Писал об этом и freeze - гораздо более рассудительный и спокойный человек, соответственно и писал спокойнее.

И уж, в любом случае, "Успіх кого-то обокрал и тринькает 18 месяцев чужие деньги" это за рамками и "Не представляю такого во время 2-ой мировой" я писал об этом, а не о доходах военных.

М-да...
Пробиваем дно.
Уже Успіх кого-то обокрал и тринькает 18 месяцев чужие деньги.
Печально.
Даже не знаю, как должны реагировать солдаты на такие обвинения.
Что-то мне кажется, что такие высказывания недопустимы и не звучали ни в одной стране, воюющей за свою свободу.
Не представляю такого во время 2-ой мировой ни в СССР, ни в США, ни в Великобритании.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:36

  ЛАД написав:Даже не знаю, как должны реагировать солдаты на такие обвинения.
понять и простить. вы никак не привыкните что общаетесь в интернете. Люди изливают сюда нефильтруя свои проблемы, обиды и комплексы. Если человек одно и то же пишет больше 3х раз это оно и есть. А здесь 70% пишут из года в год одно и то же.
vitaliiangel
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