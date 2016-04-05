Додано: Сер 06 вер, 2023 16:25

sashaqbl написав: budivelnik написав: Нічого поганого в тому що в моменти крайнього напруження сил потрібно використовувати ефективні а не ефектні методи - я не бачу...

Ті хто вміє заробляти - не факт що будуть хорошими солдатами

В той час коли хороший солдат - не факт що хороший бізнесмен..

Виключення існують , але

Виключення тільки підтверджують загальне правило Нічого поганого в тому що в моменти крайнього напруження сил потрібно використовувати ефективні а не ефектні методи - я не бачу...Ті хто вміє заробляти - не факт що будуть хорошими солдатамиВ той час коли хороший солдат - не факт що хороший бізнесмен..Виключення існують , але Було б прекрасно, якби це так було. Але озвучу непопулярну в тилу думку.

На жаль, ви херню пишете. Правило якраз зворотнє: хто успішний в цивільному житті, розумний, освітчений, як правило, буде непоганим солдатом.

Хто до мобілізації шаройобився - з високою ймовірністю буде шаройобитися й тут.

Хто любив випити на гражданці - має значно більші шанси стати аватаром.

Тому питання найбільш ефективного використання людського ресурсу - це питання оптимуму функції з величезною кількістю змінних. Навряд чи воно має простий розвязок. Було б прекрасно, якби це так було. Але озвучу непопулярну в тилу думку.На жаль, ви херню пишете. Правило якраз зворотнє: хто успішний в цивільному житті, розумний, освітчений, як правило, буде непоганим солдатом.Хто до мобілізації шаройобився - з високою ймовірністю буде шаройобитися й тут.Хто любив випити на гражданці - має значно більші шанси стати аватаром.Тому питання найбільш ефективного використання людського ресурсу - це питання оптимуму функції з величезною кількістю змінних. Навряд чи воно має простий розвязок.

Кожен в кого досвіду менше ніж в мене , який пише що я пишу херню..відразу для мене стає хером...саме хером а не гером...По порядку1 В мене досвід 10 років служби , при чому я був не найгіршим військовослужбовцем і моя кваліфікація на момент служби була десь в 100 000 найкращих військових2 В мене досвід підприємництва 30 років і я вважаю що вхожу в 5% найуспішніших...Як думаєте я знаю про що говорю..Тому лекція спеціально для поверхапайок.Перше - підприємець це людина яка віддає накази(приймає рішення) , тому ясно що той хто вміє віддавати накази - легше навчиться ці накази виконуватиДруге - при цьому військові мають жорстку ієрархію віддачі/виконання наказів , при одночасній меншій відповідальності за якість самого наказу( в армії відповідальність несе той хто віддав а не той хто виконував) ,в той час коли підприємець несе відповідальність за те що зробив ..і по барабану бізнесу що Закон був не такий, чи податкова намутила...Таким чином підприємець може адаптуватись до бездумного виконання..а може й не адаптуватись( бо все життя працював на результат)Третє - тепер про простого військового..він і на гражданці виконував чиїсь накази і в армії виконує чиїсь накази, тому той хто вміє виконувати накази - стає хорошим солдатомХто не вміє - стає поганим солдатом...Тепер беремо хорошого солдата і кидаємо в бізнес..а там йому ніхто наказів не віддає..тому хороший солдат перетворюється в пересічного цивільного..Далі пояснювати чи вже голова закипіла?