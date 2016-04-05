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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:14
GALeon написав:
Румыния признала, что части российского БПЛА упали на территории страны
Об этом заявил глава Минобороны государства Анхель Тилвар, передает Antena 3 CNN.
По его словам,обломки обнаружили около поселка Плауру, что граничит с украинским городом Измаил Одесской области. Он добавил, что в связи с этим нужно усилить меры безопасности.
"Мы обследовали очень большую территорию, в том числе и ту, о которой велись дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что на этой территории были найдены фрагменты, которые могут быть от дрона", - сказал министр.
Ранее Румыния отрицала факт падения обломков на своей территории.
Виразила глибоке занепокоєння. НАТО мовчить як заморожений окунь.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:29
Hotab написав:ЛАД
,
Печально.
Даже не знаю, как должны реагировать солдаты на такие обвинения.
Ну крім Успіха такого нікому і не кажуть. Бо і я, наприклад, ні від кого, крім Успіха, не чув стільки
ниття за гроші. Бо з тих, кого знаю, якщо отримує мало (менше ніж хтось інший) , так він і не ризикує так сильно . Якщо ризикує, так і отримує нормально. Наш герой за переноску бусоля хоче отримувати як перша лінія атаки. І не просто мовчки хоче, а виносить всім мізки.
Успіх гораздо больше пишет о ротации (хотя бы), а лучше о демобилизации после какого-то определённого времени на фронте. Об этом пишут и другие, просто Успіх более разговорчивый.
Не представляю такого во время 2-ой мировой ни в СССР,...
А під час 2СВ були такі, хто озолотились на війні ? Я не про мародерів, які з Німеччини везли хто сумками, а хто і вагонами, а про саме бойові дії?
Може який супервдалий снайпер, легенда. Але щоб звичайний переносник бусоля з казна якої лініюї (може пʼятої ) за рік війни заробив на квартиру…
І при цьому , головне!!!! мало!
1. Не он назначил такую зарплату военным. И для него это не было стимулом пойти в армию. Пошёл по повестке. И пошёл бы и при более низкой оплате.
2. Он не писал, что этого мало. О деньгах он заговорил, когда в новом году хотели уменьшить
оплату. Видел здесь недовольство и от других - уменьшение зарплаты никого не радует. Писал об этом и freeze - гораздо более рассудительный и спокойный человек, соответственно и писал спокойнее.
И уж, в любом случае, "Успіх кого-то обокрал и тринькает 18 месяцев чужие деньги" это за рамками и "Не представляю такого во время 2-ой мировой" я писал об этом, а не о доходах военных.
М-да...
Пробиваем дно.
Уже Успіх кого-то обокрал и тринькает 18 месяцев чужие деньги.
Печально.
Даже не знаю, как должны реагировать солдаты на такие обвинения.
Что-то мне кажется, что такие высказывания недопустимы и не звучали ни в одной стране, воюющей за свою свободу.
Не представляю такого во время 2-ой мировой ни в СССР, ни в США, ни в Великобритании.
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ЛАД
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Додано: Сер 06 вер, 2023 15:36
ЛАД написав:
Даже не знаю, как должны реагировать солдаты на такие обвинения.
понять и простить. вы никак не привыкните что общаетесь в интернете. Люди изливают сюда нефильтруя свои проблемы, обиды и комплексы. Если человек одно и то же пишет больше 3х раз это оно и есть. А здесь 70% пишут из года в год одно и то же.
ЛАД написав:
Не представляю такого во время 2-ой мировой ни в СССР, ни в США, ни в Великобритании.
всё же тогда свобод было глобально меньше у всех, не только в СССР. Демократия за 70 лет ушла вперёд и говорить стало можно что угодно. тем более кто будет искать интернет писаку?
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vitaliiangel
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:00
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Даже не знаю, как должны реагировать солдаты на такие обвинения.
понять и простить. вы никак не привыкните что общаетесь в интернете. Люди изливают сюда нефильтруя свои проблемы, обиды и комплексы. Если человек одно и то же пишет больше 3х раз это оно и есть. А здесь 70% пишут из года в год одно и то же.
ЛАД написав:
Не представляю такого во время 2-ой мировой ни в СССР, ни в США, ни в Великобритании.
всё же тогда свобод было глобально меньше у всех, не только в СССР. Демократия за 70 лет ушла вперёд и говорить стало можно что угодно. тем более кто будет искать интернет писаку?
То, что пишет Успих одно и то же, могу понять. Но я говорю не о его обидах, а об обвинениях в его адрес. Такое
прозвучало впервые. И это не "обиды" пишущего.
Демократия ушла вперёд но некоторые вещи недопустимы. Практика показывает, что при желании "интернет-писаки" находятся очень легко. Вы, насколько помню, тоже выкладывали видео, где такие просили прощения за свои слова чуть ли не через несколько часов.
Ну а на форуме всё ещё проще - есть модераторы. Мой пост шаману на другой ветке удалили практически моментально.
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ЛАД
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:25
sashaqbl написав: budivelnik написав:
Нічого поганого в тому що в моменти крайнього напруження сил потрібно використовувати ефективні а не ефектні методи - я не бачу...
Ті хто вміє заробляти - не факт що будуть хорошими солдатами
В той час коли хороший солдат - не факт що хороший бізнесмен..
Виключення існують , алеВиключення тільки підтверджують загальне правило
Було б прекрасно, якби це так було. Але озвучу непопулярну в тилу думку.
На жаль, ви херню пишете. Правило якраз зворотнє: хто успішний в цивільному житті, розумний, освітчений, як правило, буде непоганим солдатом.
Хто до мобілізації шаройобився - з високою ймовірністю буде шаройобитися й тут.
Хто любив випити на гражданці - має значно більші шанси стати аватаром.
Тому питання найбільш ефективного використання людського ресурсу - це питання оптимуму функції з величезною кількістю змінних. Навряд чи воно має простий розвязок.
Кожен в кого досвіду менше ніж в мене , який пише що я пишу херню..відразу для мене стає хером...саме хером а не гером...
По порядку
1 В мене досвід 10 років служби , при чому я був не найгіршим військовослужбовцем і моя кваліфікація на момент служби була десь в 100 000 найкращих військових
2 В мене досвід підприємництва 30 років і я вважаю що вхожу в 5% найуспішніших...
Як думаєте я знаю про що говорю..
Тому лекція спеціально для поверхапайок.
Перше - підприємець це людина яка віддає накази(приймає рішення) , тому ясно що той хто вміє віддавати накази - легше навчиться ці накази виконувати
Друге - при цьому військові мають жорстку ієрархію віддачі/виконання наказів , при одночасній меншій відповідальності за якість самого наказу( в армії відповідальність несе той хто віддав а не той хто виконував) ,в той час коли підприємець несе відповідальність за те що зробив ..і по барабану бізнесу що Закон був не такий, чи податкова намутила...
Таким чином підприємець може адаптуватись до бездумного виконання..а може й не адаптуватись( бо все життя працював на результат)
Третє - тепер про простого військового..він і на гражданці виконував чиїсь накази і в армії виконує чиїсь накази, тому той хто вміє виконувати накази - стає хорошим солдатом
Хто не вміє - стає поганим солдатом...
Тепер беремо хорошого солдата і кидаємо в бізнес..а там йому ніхто наказів не віддає..тому хороший солдат перетворюється в пересічного цивільного..
Далі пояснювати чи вже голова закипіла?
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:31
ЛАД написав:
Успіх кого-то обокрал и тринькает 18 месяцев чужие деньги
Перше - долярчики обкрадають самі себе
Друге - те що долярчикам дали право користуватись єдиним податком для того щоб вибити в них з голови совок і змусити перейти до розуміння капіталізму - не говорить про те що долярчики повинні
а - забрати в когось 500 000 грн на свою освіту
б - за 30 років повернути 720 000 грн
в - ще 20 років вимагати собі перференцій.
Третє - після 10 років єдиного ( які дозволили долярчику збагатити себе на 2 квартири( 2 млн грн) і заплатити Державі податків на 200 000 грн - долярчики ПОВИННІ зрозуміти , що ставлення МЕНІ ВСІ ВИННІ в першу чергу вдарить по них на пенсії , в другу по якості освіти їх дітей , в третю по якості життя в Державі
Чи ви думаєте що можна заплатити в 10 разів менше - і вимагати послуг на рівні Європи?
Так ви тоді не тільки совковий фантазер - ви ще й сволота яка по принципу путіна тягне всіх за собою в могилу.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:34
ЛАД написав:
Даже не знаю, как должны реагировать солдаты на такие обвинения.
Ще одна маніпуляція
А де я писав що маю претензії огульно до солдат?
До економічно/соціальної поведінки долярчика - маю , а до солдат ні
До Лада який на мій погляд зацвівший совок - маю
А до Харківян ні..
Тому наступного разу коли будеш свої тридцять срібляників відробляти роби це так щоб хоч не видно було.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:35
Шо вы из дивана при е бались к Долярчику который в ЗСУ?, он не ноет он требует справедливости , по вашему корреспонденты ноют что военкомы берут хабар?
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Vadim_
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:41
Vadim_ написав:
он не ноет он требует справедливости
Тобто якщо в ЗСУ то все що він сказав - істина в останній інстанції?
Чи може все таки варто йому ж розписати що він зробив до ЗСУ , що інші робили в той самий час..а тоді вже й порівнювати.
А виривати тільки вигідні для себе моменти і не вигідні де він точно відноситься до найгірших - це не справедливість , це маніпуляції..
Ще раз
Це ж він писав що за 8 років(2014-2022) заробив і купив 2 квартири
Це ж він писав що всі ці 8 років був на єдиному а значить сплатив всього 0,2 млн податків...
То чому тепер він має право втикнути мені , який за тих самих 8 років сплатив 2,4 млн податків ?
Чому він
а - спочатку не вибачився перед такими як я
б - потім не подякував нам що ми оплатили його навчання
в - а потім подякувавши що ми оплачуємо 100 000 в місяць бойових - не пообіцяв нам порвати на британський прапор москалів?
Якась дивна в нього модель справедливості.
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Додано: Сер 06 вер, 2023 16:43
budivelnik написав:
Чи ви думаєте що можна заплатити в 10 разів менше - і вимагати послуг на рівні Європи?
Так ви тоді не тільки совковий фантазер - ви ще й сволота яка по принципу путіна тягне всіх за собою в могилу.
Звісно що можна, при наявності зовнішніх джерел фінансування: нафти, репарацій, міжнародної допомоги...
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