Додано: Сер 06 вер, 2023 17:15

sashaqbl написав: budivelnik написав: Тепер беремо хорошого солдата і кидаємо в бізнес..а там йому ніхто наказів не віддає..тому хороший солдат перетворюється в пересічного цивільного.. Тепер беремо хорошого солдата і кидаємо в бізнес..а там йому ніхто наказів не віддає..тому хороший солдат перетворюється в пересічного цивільного.. Не треба перекручувати мої слова. Я писав, що успішна в цивільному житті людина, як правило, стане непоганим солдатом. А розпіздяй, як правило, не стане... Хоча я звісно винятки.

Оскільки в нас наразі йде мова про нарощування армії, тобто переведення цивільних у військових, то мобілізувати треба в першу чергу тих, хто стане хорошими солдатами. А не тих, хто не потрібен в цивільному житті. Не треба перекручувати мої слова. Я писав, що успішна в цивільному житті людина, як правило, стане непоганим солдатом. А розпіздяй, як правило, не стане... Хоча я звісно винятки.Оскільки в нас наразі йде мова про нарощування армії, тобто переведення цивільних у військових, то мобілізувати треба в першу чергу тих, хто стане хорошими солдатами. А не тих, хто не потрібен в цивільному житті.

Це вже щось більш подібне до дискусії.Такі речі мені подобаються бо можна донести свою думку, почути заперечення опонента і модернізувати своє бачення з урахуванням нових данних.ОтжеЯкщо людина успішна в бізнесі - то ясно що вона може бути успішною і на нижчій ланці - солдат.Але нюансУспішних бізнесменів дай Бог щоб 5% ( а якщо до населення України то й менше 1%)Тому успішного бізнесмена більш доцільно використовувати у якості командира..Але тут нюанс.Якщо цьому успішному 40+ років то він складно перевчається, бо в нього вже викрастилізувався свій тип поведінки і цей тип не підходить до військової структури.Тому звичайно що з 400 000 успішних бізнесменів вийде 300 000 хороших солдат..але тоді економіці гаплик бо300 000 хороших солдат вийде й з гопника , простого двірника, простого роботяги..яких на теренах України в 10 разів більше тобто 4 000 000.Тепер давайти навпакиЄ успішний солдат ( той самий долярчик, хоча він цього і не признає) ,адже якщо суспільство платить в 5-8 разів більше ніж середня зарплата по Державі-значить суспільство вважає що людина якій платять такі кошти отримує їх справедливо.Але чи зможе хоча б 30% з того 1 млн який зараз в ЗСУ прийшовши додому отримувати порівняльні з сьогоднішніми армійськими доходами? НіЩо тоді виходитьЛюди які в ЗСУ для суспільства є корисними на 50 000-100 000 грн/місяць - на цивілці цих самих людей(тобто результати їхньої праці) те саме суспільство оцінює в 15 000 грн/місяць.І тільки 10% від цього 1 млн буде успішними в бізнесі.Саме на цьому і базується моє твердження.