budivelnik написав:Чи ви думаєте що можна заплатити в 10 разів менше - і вимагати послуг на рівні Європи? Так ви тоді не тільки совковий фантазер - ви ще й сволота яка по принципу путіна тягне всіх за собою в могилу.
Звісно що можна, при наявності зовнішніх джерел фінансування: нафти, репарацій, міжнародної допомоги...
А хто вам сказав що вам все життя будуть допомагати? Чим ваша позиція відрізняється від позиції долярчиків...ДАЙ-ДАЙ-ДАЙ .... Невже Ви не розумієте Щоб казати ДАЙ... - то треба на це хоча б заслужити. Нафту треба добути Для репарацій - треба перемогти Міжнародну допомогу - заслужити..
Россия торопит события и стремится, как можно быстрее передать в войска то, что называется не имеющей аналогов в мире межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Но пока у нее получается только срамиться на этой ракете, демонстрируя не только свою производственную беспомощность, но и тотальное безрассудство. https://www.unian.net/russianworld/rake ... 80043.html
Vadim_ написав:он не ноет он требует справедливости
Тобто якщо в ЗСУ то все що він сказав - істина в останній інстанції? Чи може все таки варто йому ж розписати що він зробив до ЗСУ , що інші робили в той самий час..а тоді вже й порівнювати. А виривати тільки вигідні для себе моменти і не вигідні де він точно відноситься до найгірших - це не справедливість , це маніпуляції.. Ще раз Це ж він писав що за 8 років(2014-2022) заробив і купив 2 квартири Це ж він писав що всі ці 8 років був на єдиному а значить сплатив всього 0,2 млн податків... То чому тепер він має право втикнути мені , який за тих самих 8 років сплатив 2,4 млн податків ? Чому він а - спочатку не вибачився перед такими як я б - потім не подякував нам що ми оплатили його навчання в - а потім подякувавши що ми оплачуємо 100 000 в місяць бойових - не пообіцяв нам порвати на британський прапор москалів?
Якась дивна в нього модель справедливості.
Ахметову , Тимошенко , Порошенко , Кучме,МХП, Петровскому и Ярославским, Аваков, кріль ...и .т.д. тоже перед вами вибачитися і отчитаться, почему вы их не просите?И кстати ,они со своей охраной и братками на передке или Монако охраняют?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 06 вер, 2023 16:59, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Тепер беремо хорошого солдата і кидаємо в бізнес..а там йому ніхто наказів не віддає..тому хороший солдат перетворюється в пересічного цивільного..
Не треба перекручувати мої слова. Я писав, що успішна в цивільному житті людина, як правило, стане непоганим солдатом. А розпіздяй, як правило, не стане... Хоча я звісно винятки. Оскільки в нас наразі йде мова про нарощування армії, тобто переведення цивільних у військових, то мобілізувати треба в першу чергу тих, хто стане хорошими солдатами. А не тих, хто не потрібен в цивільному житті.
Интересный подход - пересични должны благодарить и молиться на капиталистов. которые их кормят. Такое на Западе уже не услышишь. Там давно поняли, что такая глупость не проходит. Это что-то ещё из феодализма, а то и рабовладения. Раб должен благодарить господина за еду и одежду.
budivelnik написав:Тепер беремо хорошого солдата і кидаємо в бізнес..а там йому ніхто наказів не віддає..тому хороший солдат перетворюється в пересічного цивільного..
Не треба перекручувати мої слова. Я писав, що успішна в цивільному житті людина, як правило, стане непоганим солдатом. А розпіздяй, як правило, не стане... Хоча я звісно винятки. Оскільки в нас наразі йде мова про нарощування армії, тобто переведення цивільних у військових, то мобілізувати треба в першу чергу тих, хто стане хорошими солдатами. А не тих, хто не потрібен в цивільному житті.
Це вже щось більш подібне до дискусії.Такі речі мені подобаються бо можна донести свою думку, почути заперечення опонента і модернізувати своє бачення з урахуванням нових данних. Отже Якщо людина успішна в бізнесі - то ясно що вона може бути успішною і на нижчій ланці - солдат. Але нюанс Успішних бізнесменів дай Бог щоб 5% ( а якщо до населення України то й менше 1%) Тому успішного бізнесмена більш доцільно використовувати у якості командира..Але тут нюанс.Якщо цьому успішному 40+ років то він складно перевчається, бо в нього вже викрастилізувався свій тип поведінки і цей тип не підходить до військової структури. Тому звичайно що з 400 000 успішних бізнесменів вийде 300 000 хороших солдат..але тоді економіці гаплик бо 300 000 хороших солдат вийде й з гопника , простого двірника, простого роботяги..яких на теренах України в 10 разів більше тобто 4 000 000.
Тепер давайти навпаки Є успішний солдат ( той самий долярчик, хоча він цього і не признає) ,адже якщо суспільство платить в 5-8 разів більше ніж середня зарплата по Державі-значить суспільство вважає що людина якій платять такі кошти отримує їх справедливо. Але чи зможе хоча б 30% з того 1 млн який зараз в ЗСУ прийшовши додому отримувати порівняльні з сьогоднішніми армійськими доходами? Ні Що тоді виходить Люди які в ЗСУ для суспільства є корисними на 50 000-100 000 грн/місяць - на цивілці цих самих людей(тобто результати їхньої праці) те саме суспільство оцінює в 15 000 грн/місяць. І тільки 10% від цього 1 млн буде успішними в бізнесі. Саме на цьому і базується моє твердження.
ЛАД написав:Интересный подход - пересични должны благодарить и молиться на капиталистов. которые их кормят
а у вас всех кормит рабочий класс. то есть человек придумал бизнес, вложил деньги, трудоустроил людей, платит им зарплаты, платит налоги, а кормят его наёмные работники) что им мешало сделать то же самое и никого не кормить? пролетарская гордость? а потом землю крестьянам, заводы рабочим. Потому что кормильцы своих заводов построить не могут.
когда роботы окончательно вытеснят наёмный труд, узнаете кто кого кормит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 06 вер, 2023 17:24, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Интересный подход - пересични должны благодарить и молиться на капиталистов. которые их кормят.
Як наш совок крутиться як білка в колегі генеруючі свої маніпуляції Перше Чи можна назвати долярчика , який за 8 років заробив собі на дві квартири -пересічним? З точки зору сплати ним податків - можна. Будь який пересічний за цей самий проміжок часу сплатив стільки хж скільки й долярчик Але купити дві квартири...
От і виходить Будівельник вже 10 рік виховує непересіного долярчика, пояснючи йому що треба думати не тільки про себе а й про суспільство яке дало йому можливість заробити 2 млн грн А всякі совки Будівельника звинувачують в рабовласництві.