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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4984498549864987>
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:46

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Чи ви думаєте що можна заплатити в 10 разів менше - і вимагати послуг на рівні Європи?
Так ви тоді не тільки совковий фантазер - ви ще й сволота яка по принципу путіна тягне всіх за собою в могилу.
Звісно що можна, при наявності зовнішніх джерел фінансування: нафти, репарацій, міжнародної допомоги...
А хто вам сказав що вам все життя будуть допомагати?
Чим ваша позиція відрізняється від позиції долярчиків...ДАЙ-ДАЙ-ДАЙ ....
Невже Ви не розумієте
Щоб казати ДАЙ... - то треба на це хоча б заслужити.
Нафту треба добути
Для репарацій - треба перемогти
Міжнародну допомогу - заслужити..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:51

США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с авиабазы Ванденберг в среду, 6 сентября 2023, в 1:26 ночи по тихоокеанскому времени.
https://www.vandenberg.spaceforce.mil/N ... andenberg/

Россия торопит события и стремится, как можно быстрее передать в войска то, что называется не имеющей аналогов в мире межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Но пока у нее получается только срамиться на этой ракете, демонстрируя не только свою производственную беспомощность, но и тотальное безрассудство.
https://www.unian.net/russianworld/rake ... 80043.html

Я стільки чула про 2 невдалі випробування кацапських ракет "Сармат"...
https://www.golosameriki.com/a/sarmat-- ... 73703.html
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:56

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:он не ноет он требует справедливости
Тобто якщо в ЗСУ то все що він сказав - істина в останній інстанції?
Чи може все таки варто йому ж розписати що він зробив до ЗСУ , що інші робили в той самий час..а тоді вже й порівнювати.
А виривати тільки вигідні для себе моменти і не вигідні де він точно відноситься до найгірших - це не справедливість , це маніпуляції..
Ще раз
Це ж він писав що за 8 років(2014-2022) заробив і купив 2 квартири
Це ж він писав що всі ці 8 років був на єдиному а значить сплатив всього 0,2 млн податків...
То чому тепер він має право втикнути мені , який за тих самих 8 років сплатив 2,4 млн податків ?
Чому він
а - спочатку не вибачився перед такими як я
б - потім не подякував нам що ми оплатили його навчання
в - а потім подякувавши що ми оплачуємо 100 000 в місяць бойових - не пообіцяв нам порвати на британський прапор москалів?

Якась дивна в нього модель справедливості.

Ахметову , Тимошенко , Порошенко , Кучме,МХП, Петровскому и Ярославским, Аваков, кріль ...и .т.д. тоже перед вами вибачитися і отчитаться, почему вы их не просите?И кстати ,они со своей охраной и братками на передке или Монако охраняют?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 06 вер, 2023 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:58

С момента начала наступления в июне, было потеряно:
Leopard 2A4 - 3 танка уничтожено, 4 повреждено;
Leopard 2A6 - 3/6;
Challenger 2 - 1

Итого потери западной техники составили 7/10 или 17 ед.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:59

  budivelnik написав:Кожен в кого досвіду менше ніж в мене

Будивельник, это все. Такого опыта не найти, говорю как глава фан-клуба "Будивельник" :)
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тепер беремо хорошого солдата і кидаємо в бізнес..а там йому ніхто наказів не віддає..тому хороший солдат перетворюється в пересічного цивільного..

Не треба перекручувати мої слова. Я писав, що успішна в цивільному житті людина, як правило, стане непоганим солдатом. А розпіздяй, як правило, не стане... Хоча я звісно винятки.
Оскільки в нас наразі йде мова про нарощування армії, тобто переведення цивільних у військових, то мобілізувати треба в першу чергу тих, хто стане хорошими солдатами. А не тих, хто не потрібен в цивільному житті.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:06

Интересный подход - пересични должны благодарить и молиться на капиталистов. которые их кормят. :)
Такое на Западе уже не услышишь. Там давно поняли, что такая глупость не проходит.
Это что-то ещё из феодализма, а то и рабовладения. Раб должен благодарить господина за еду и одежду. :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:15

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Тепер беремо хорошого солдата і кидаємо в бізнес..а там йому ніхто наказів не віддає..тому хороший солдат перетворюється в пересічного цивільного..
Не треба перекручувати мої слова. Я писав, що успішна в цивільному житті людина, як правило, стане непоганим солдатом. А розпіздяй, як правило, не стане... Хоча я звісно винятки.
Оскільки в нас наразі йде мова про нарощування армії, тобто переведення цивільних у військових, то мобілізувати треба в першу чергу тих, хто стане хорошими солдатами. А не тих, хто не потрібен в цивільному житті.
Це вже щось більш подібне до дискусії.Такі речі мені подобаються бо можна донести свою думку, почути заперечення опонента і модернізувати своє бачення з урахуванням нових данних.
Отже
Якщо людина успішна в бізнесі - то ясно що вона може бути успішною і на нижчій ланці - солдат.
Але нюанс
Успішних бізнесменів дай Бог щоб 5% ( а якщо до населення України то й менше 1%)
Тому успішного бізнесмена більш доцільно використовувати у якості командира..Але тут нюанс.Якщо цьому успішному 40+ років то він складно перевчається, бо в нього вже викрастилізувався свій тип поведінки і цей тип не підходить до військової структури.
Тому звичайно що з 400 000 успішних бізнесменів вийде 300 000 хороших солдат..але тоді економіці гаплик бо
300 000 хороших солдат вийде й з гопника , простого двірника, простого роботяги..яких на теренах України в 10 разів більше тобто 4 000 000.

Тепер давайти навпаки
Є успішний солдат ( той самий долярчик, хоча він цього і не признає) ,адже якщо суспільство платить в 5-8 разів більше ніж середня зарплата по Державі-значить суспільство вважає що людина якій платять такі кошти отримує їх справедливо.
Але чи зможе хоча б 30% з того 1 млн який зараз в ЗСУ прийшовши додому отримувати порівняльні з сьогоднішніми армійськими доходами? Ні
Що тоді виходить
Люди які в ЗСУ для суспільства є корисними на 50 000-100 000 грн/місяць - на цивілці цих самих людей(тобто результати їхньої праці) те саме суспільство оцінює в 15 000 грн/місяць.
І тільки 10% від цього 1 млн буде успішними в бізнесі.
Саме на цьому і базується моє твердження.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:21

  ЛАД написав:Интересный подход - пересични должны благодарить и молиться на капиталистов. которые их кормят
а у вас всех кормит рабочий класс. то есть человек придумал бизнес, вложил деньги, трудоустроил людей, платит им зарплаты, платит налоги, а кормят его наёмные работники) что им мешало сделать то же самое и никого не кормить? пролетарская гордость? а потом землю крестьянам, заводы рабочим. Потому что кормильцы своих заводов построить не могут.

когда роботы окончательно вытеснят наёмный труд, узнаете кто кого кормит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 06 вер, 2023 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:23

  ЛАД написав:Интересный подход - пересични должны благодарить и молиться на капиталистов. которые их кормят.
Як наш совок крутиться як білка в колегі генеруючі свої маніпуляції
Перше
Чи можна назвати долярчика , який за 8 років заробив собі на дві квартири -пересічним?
З точки зору сплати ним податків - можна.
Будь який пересічний за цей самий проміжок часу сплатив стільки хж скільки й долярчик
Але купити дві квартири...

От і виходить
Будівельник вже 10 рік виховує непересіного долярчика, пояснючи йому що треба думати не тільки про себе а й про суспільство яке дало йому можливість заробити 2 млн грн
А всякі совки Будівельника звинувачують в рабовласництві.
budivelnik
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