Vadim_ написав:он не ноет он требует справедливости
Тобто якщо в ЗСУ то все що він сказав - істина в останній інстанції? Чи може все таки варто йому ж розписати що він зробив до ЗСУ , що інші робили в той самий час..а тоді вже й порівнювати. А виривати тільки вигідні для себе моменти і не вигідні де він точно відноситься до найгірших - це не справедливість , це маніпуляції.. Ще раз Це ж він писав що за 8 років(2014-2022) заробив і купив 2 квартири Це ж він писав що всі ці 8 років був на єдиному а значить сплатив всього 0,2 млн податків... То чому тепер він має право втикнути мені , який за тих самих 8 років сплатив 2,4 млн податків ? Чому він а - спочатку не вибачився перед такими як я б - потім не подякував нам що ми оплатили його навчання в - а потім подякувавши що ми оплачуємо 100 000 в місяць бойових - не пообіцяв нам порвати на британський прапор москалів?
Якась дивна в нього модель справедливості.
Ахметову , Тимошенко , Порошенко , Кучме,МХП, Петровскому и Ярославским, Аваков, кріль ...и .т.д. тоже перед вами вибачитися і отчитаться, почему вы их не просите?И кстати ,они со своей охраной и братками на передке или Монако охраняют?
Я притримуюсь дещо іншої моделі поведінки Мене не цікавить абсолютна справедливість Тому мене не цікавить поведінка 10 000 найбагатших/найвпливовіших осіб України, по тій простій причині що пропорція нормальних в цих 10 000 така сама як пропорція нормальних в 40 000 000 А тому мене більше цікавить що я зробив для ЗСУ , а так як таких як я більшість..простий приклад
У січні-липні нинішнього року, за офіційною інформацією ДПС, план надходжень податку на прибуток підприємств перевиконано на 22,6% (+13,1 млрд грн), акцизів – на 18,3% (+9 млрд грн), податку та доходи фізичних осіб на 6,2% (+5,6 млрд грн) Джерело: https://biz.censor.net/n3441777
То збільшення понадпланових надходжень каже про те що частина й вами перечислених думають так само як і я і просто роблять те що найпотрібніше для Держави в данний момент
Если бы было так легко и просто, наверное, уже делали бы.
Что делали бы? Рабовладелец тоже в своём роде "придумал бизнес, вложил деньги, трудоустроил людей, платит им зарплаты, платит налоги". Роботов придумает и сделает тоже не капиталист. Чёрно-белое мышление не работает. Нужны и рабочие, и капиталисты. При капитализме. Что будет потом, не знаю. Рабовладельцы и феодалы тоже думали, что то устройство общества "от бога" и будет вечно. 70 лет прожили без капиталистов. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли. Заглянуть в будущее не могу, хрустального шара у меня нет. Что будет через 50 или 100 лет не знаю. Точно знаю только одно - в мире нет ничего вечного. Возможно/вероятно, и капитализм не вечен.
ЛАД написав:Нужны и рабочие, и капиталисты. При капитализме.
При соціалізмі потрібні працівники і керівники... Кількість керівників при соціалізмі - більша кількості капіталістів при капіталізмі Робота власника капіталу ефективніша від роботи керівника призначеного Державою і не відповідаючого за кінцевий результат Звідси висновок При капіталізмі працівники живуть краще ніж при соціалізмі... При цьому погоджуюсь що при комунізмі працівники можуть жити краще ніж при капіталізмі...але поки що достуних досвідів два дорабовласницький примітивний комунізм печерних племен воєнний комунізм совка І в першому і в другому варіанті комунізму працівники жили гірше ніж при наступних капіталізмах.
Я це чудово розумію. І повністю розділяю думку, що в капіталістичному світі за голий патріотизм ніхто ні працювати, ні воювати не буде. Слушно. Проте моя відповідь була на те, що ЛАД не уявляє, щоб радянському солдату 2СВ сказали щось типу «я тебе годую, будь вдячний». Так, такого їм не могли сказати, бо солдати були напівголодні, замерзлі, з вошами і по поверненню не мали грошей на купівлю 4 квартир (по квартирі за кожен рік). А навпаки, повертались в розбомблену домівку і голод. Точно сардельками не годували собак , як у долярчика на позиції. Тобто ці маніпуляції (з боку ЛАДа) недоречні. Щодо моїх доходів , ми на фінансовому форумі. І якщо хтось хоче, він може озвучити свою зарплату, але запитувати завжди було ознакою невихованості. Я можу лише сказати, що офіційна світла частина дозволяє повністю податками покрити зарплату долярчика. У вигляді ПДФЛ. Хтось же має його годувати.
Я це чудово розумію. І повністю розділяю думку, що в капіталістичному світі за голий патріотизм ніхто ні працювати, ні воювати не буде. Слушно. Проте моя відповідь була на те, що ЛАД не уявляє, щоб радянському солдату 2СВ сказали щось типу «я тебе годую, будь вдячний». Так, такого їм не могли сказати, бо солдати були напівголодні, замерзлі, з вошами і по поверненню не мали грошей на купівлю 4 квартир (по квартирі за кожен рік). А навпаки, повертались в розбомблену домівку і голод. Точно сардельками не годували собак , як у долярчика на позиції. Тобто ці маніпуляції (з боку ЛАДа) недоречні. Щодо моїх доходів , ми на фінансовому форумі. І якщо хтось хоче, він може озвучити свою зарплату, але запитувати завжди було ознакою невихованості. Я можу лише сказати, що офіційна світла частина дозволяє повністю податками покрити зарплату долярчика. У вигляді ПДФЛ. Хтось же має його годувати.
Я, вообще-то, не писал именно о советском солдате. Воевали и американцы, и англичане. Но они тоже "по поверненню не мали грошей на купівлю 4 квартир". Поинтересуйтесь, когда в Англии отменили продовольственные карточки и какие ограничения на потребление были во время войны в США. Потом поговорим о манипуляциях. С Вашей стороны. Незнание - великая сила.
P.s. Кстати, воевали и бизнесмены. И даже члены королевской семьи. P.p.s. А хто годує Вас?
ЛАД написав:. Плохо ли, хорошо ли, но от голода не умерли.
пещерные люди тоже с голода не умерли.
ЛАД написав:Что делали бы?
что делают кормильцы? кормят же всех.
Настроили бы себе заводов и с удовольствием работали бы у станков. Победили бы безработицу. Где то я уже такое видел. Заводы работали, но в магазинах фиг что купишь - сплошной неликвид. Обувь возили с Югославии и Германии. Свою обувь не могли наделать! Кормильцы хреновы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 06 вер, 2023 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Я, вообще-то, не писал именно о советском солдате. Воевали и американцы, и англичане. Но они тоже "по поверненню не мали грошей на купівлю 4 квартир".
У вас хвороблива зацикленість на тому, що ви все порівнюєте радянського солдата і капіталістичного у 2СВ. Мабуть вас так часто макали за совок, що ви вже на інстинктах виправдовуєте його. Мова не по нього . Я вас ще раз спробую повернути: Вам не сподобалось що сьогоднішньому долярчику виказують . І ви ж кажете, що не уявляєте, щоб щось таке сказали солдату 2 СВ Ще раз: тодішні солдати не повертались з квартирами. Їм ні за що навіть теоретично не могли виказувати. Ви з роками стаєте все тугішим. Або хитрішим , вмикаєте..
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